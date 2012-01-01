بارندگیهای زنجان تا اواسط هفته جاری ادامه دارد

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به ورود سامانه بارشزا از شمالغرب کشور شاهد آغاز اولین بارش برف زمستانی در سطح استان هستیم.
وی تصریح کرد: پیشبینی میشود در روزهای آتی با وجود کاهش ابر در آسمان منطقه بارش متناوب برف همچنان ادامه داشته باشد و به مرور از روز سهشنبه با خروج کامل سامانه آسمان صاف در استان مشاهده شود.
یاغموری با اشاره به اینکه از صبح امروز بارشهای نسبتا خوبی در سطح استان گزارش شده، بیان کرد: بنا به گزارشات واصله از شهرستانها بیشترین میزان برف در شهر قیدار مشاهده شده است.
وی ادامه داد: در این شهر9.6 میلیمتر برف باریده است همچنین در شهرهای زنجان، خرمدره و ابهر، آببر و ماهنشان به ترتیب 6.3 ، 9.2،2.3 و 3.9 میلیمتر بارش برف گزارش شده که امیدواریم این میزان با ادامه بارشها افزایش یابد.
یاغموری همچنین به احتمال کاهش دما از روز سهشنبه اشاره کرد و یادآور شد: انتظار داریم با خروج سامانه بارشزا از منطقه شاهد کاهش سه الی پنج درجهای دما و وقوع پدیده یخبندان باشیم.
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