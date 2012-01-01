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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۳۸

عظیمی:

آمار مسافران شهرستان جوانرود 30 درصد افزایش می یابد

آمار مسافران شهرستان جوانرود 30 درصد افزایش می یابد

جوانرود ـ خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان جوانرود گفت: پیش بینی می شود تعداد مسافران شهرستان جوانرود نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد افزایش خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی عظیمی گفت: شهرستان جوانرود ظرفیتهای بسیار خوبی در بخش گردشگری و میراث فرهنگی دارد و مسئولان باید زمینه جذب گردشگران را آماده کنند.

فرماندار شهرستان جوانرود تاکید کرد: در ایام نوروز باید فضای جدیدی نسبت به گذشته ایجاد کرد تا شرایط مناسب تری برای ارتقا نشاط در جامعه با تاکید بر حفظ ارزشها ایجاد شود.

عظیمی با تاکید بر اینکه باید نگاهی نو به صنعت گردشگری ایجاد کرد، افزود: در این راستا از ظرفیت نوروز برای توجه بیشتر به امر گردشگری باید استفاده شود.

وی تصریح کرد: این شهرستان علاوه بر ایام تعطیلات در روزهای معمول سال نیز پذیرای تعداد بسیار زیادی از مهمانان و گردشگران است که باید با در نظر گرفتن نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف زمینه بهتری برای این مهمانان فراهم کرد.

عظیمی در پایان گفت: نوروز سال گذشته یک میلیون و 200 هزار نفر از جاذبه های دیدنی این شهرستان بازدید کردند و پیش بینی می شود امسال تعداد مسافران نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 در صد افزایش یابد.
 

کد مطلب 1498443

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