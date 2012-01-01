مراسم بزرگداشت دکتر "کبیرانارکی" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت مرحوم دکتر حسین کبیر انارکی ساعت 13:30 روز پنجشنبه 15 دی ماه در مسجد جامع شهرک غرب و روز جمعه 16 آذرماه بر سر مزار آن مرحوم در بهشت زهرا برگزار می شود.

مرحوم دکتر حسین کبیر انارکی از بنیانگذاران دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد بود و علاوه بر عضویت در هیئت علمی این دانشگاه، مدتی مسئولیت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد را برعهده داشت.

دکتر کبیر انارکی متخصص علوم آزمایشگاهی بود و در روز 5 آذرماه 90 در سن 55 سالگی بر اثر سکته قلبی دار فانی را وداع گفت.

وی در دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق نیز مسئولیت های متعددی را بر عهده داشت. وی معاون دانشجویی و فرهنگی، دبیر مجلات فرهنگی و دانشجویی مائده و دانشجویان، مدیر کل آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق بود.

دبیری کمیته تدوین و تفسیر آیین نامه ها و مقررات آموزشی در دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی معاونت آموزشی وزارت بهداشت و عضویت در کمیته تدوین ضوابط و مقررات دوره های مجازی معاونت آموزشی وزارت بهداشت از دیگر مسئولیت های وی در وزارت بهداشت بود.

وی همچنین پس از بازنشستگی علاوه بر همکاری مستمر با وزارت بهداشت در حوزه های آموزش پزشکی و پیراپزشکی، مدیریت آزمایشگاه تشخیص پزشکی بیمارستان شهید هاشمی نژاد (محب) را برعهده داشت.