تیم فوتبال صبای قم در لیگ برتر امید قعرنشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته یازدهم از دور رفت رقابت‌های لیگ برتر رده سنی امید فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌ فارس با انجام چند مسابقه برگزار شد و در آخرین بازی هفته که جدالی مهم در بین دیدارهای حساس این هفته بود، در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی شهر مقدس قم تیم‌های صبای قم و فولاد خوزستان به مصاف یکدیگر رفتند.



این دیدار که بین تیم‌های نیمه پایین و نیمه بالای جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر برگزار شد، مصاف صبای قم با امید فولاد خوزستان محسوب می شد که در این مسابقه دو تیم برای بهبود جایگاه خود در جدول رده‌بندی به دنبال کسب سه امتیاز خواهند بودند.



بر اساس برنامه سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال، مصاف حساس صبای قم و امید فولاد خوزستان از هفته یازدهم دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در رده سنی امید به میزبانی تیم فوتبال امید صبای قم برگزار شد و دو تیم در پایان به تساوی بدون گل رضایت دادند تا صبا برای هشتمین هفته متوالی از کسب پیروزی محروم بماند



این دیدار حساس‌ در شرایطی به میزبانی تیم فوتبال امید صبای قم برگزار شد که هفته قبل از آن جدال صبا با امید استقلال اهواز به سود اهوازی ها به پایان رسید و صبای قم در هفته‌ دهم باز هم از کسب پیروزی در لیگ برتر امید بازماند.



صبای قم در حال حاضر در انتهای جدول رده بندی گروه دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاه های کشور قرار دارند و در حالی که وضعیت آنها در جدول خوب نیست باید به دنبال جبران مافات بوده و تلاش کنند که بعد از 9 هفته رنگ پیروزی را ببینند.



امیدهای صبای قم در حالی که در هفته نهم به قرعه استراحت برخورد کرده بودند، در هفته هشتم مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور یک دیدار خارج از خانه دیگر را مقابل تیم فوتبال امید برق شیراز برگزار کرده بودند که این دیدار به تساوی صفر صفر انجامید.



امید استقلال اهواز و صبای قم در جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تا پایان هفته دهم شرایطی متفاوت نسبت به یکدیگر دارند زیرا صبای قم با شش امتیاز حاصل از یک پیروزی، سه تساوی و پنج باخت در جدول رده‌بندی در مکان آخر جای دارد ولی استقلال اهواز با یک بازی بیشتر نسبت به صبای قم و کسب 12 امتیاز در رتبه هشتم جدول 13 تیمی این رقابت ها ایستاده است.



گفتنی است: مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاه های کشور با شرکت 13 تیم به شکل دوره ای برگزار می شود و در حال حاضر تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان صدرنشین جدول رده بندی رقابت ها محسوب می شود.

