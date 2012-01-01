تغییر کاربری میهمان همیشگی شورای شهر شیراز است

به گزارش خبرنگار مهر، طی چندین سال گذشته بحث توجه به تغییر کاربری در شیراز قوت گرفته و همواره شهردار و برخی از اعضای شورای شهر شیراز بر این اصل پا برجاست که نباید به راحتی مجوز تغیر کاربری را صادر کرد.

اما در این میان برخی از اعضای شورای شهر شیراز پس از طی کردن مراحل مختلف در کمیسیونهای مربوطه بحث تغییر کاربری را به صحن علنی منتقل می کنند که این دستور کار، بارها با اعتراضات و موافقتهای مختلف اعضای شورا مواجه شده است.

از جمله تغییر کاربری هایی که با چالش در شورا مواجه می شود تغییر در باغات و اراضی محدوده شمال شیراز است که با توجه به محیط مناسب این منطقه اکثر درخواست ها نیز از این منطقه ارایه می شود و در برخی از مواقع نیز فضای سبز شیراز فدای این تغییر کاربری ها شده است.

اما بحثی را که طی چند سال گذشته بارها ارائه شده تغییر کاربری باغات و اراضی به عنوان راه اندازی مجتمع های فرهنگی است که با توجه به سوابق اینگونه فعالیت ها به راحتی می توان به این بحث رسید که تعدادی از این مجموعه ها در کنار فعالیت فرهنگی به بحث های تجاری نیز توجه کرده اند و با داشتن مجوز تغییر کاربری از شورای شهر شیراز فعالیت دیگری را ادامه می دهند.

اما به غیر از این مباحث، درخواست هایی غیر متعارف تغییر کاربری است که با مخالفت شهردار و برخی از اعضای شورا مواجه می شود زیرا در مواردی مشاهده می شود که تغییر کاربری برای ساخت مجموعه فرهنگی در زمینی به مساحت دو هزار 500 متر اتفاق می افتد.

هیچکس مخالف توسعه فعالیتهای فرهنگی و مذهبی نیست اما باید توجه داشت که قبول برخی از درخواست ها با هماهنگی و مشورت بیشتر احتیاج است.

فضای فرهنگی به غذای بیرون بر تبدیل نشود

اما ظهر یکشنبه یکی از دستور کارهای جلسه علنی شورای شهر شیراز تغییر در کاربری و پیشنهاد معافیت در پرداخت عوارض بود که در این راستا شهردار شیراز، گفت: با اصل کار در خصوص تغییر کاربری برخی از اراضی به فرهنگی و مذهبی مخالف نیستم اما باید شرایط را نیز در نظر گرفت.

پاک فطرت تاکید کرد: فعالیت فرهنگی و مذهبی مشخص است اما در همین شهر مجوز فعالیت فرهنگی به راه اندازی مغازه تهیه غذای بیرون بر تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: درخواست تغییر کاربری اراضی در منطقه ای از شهر که قیمت بسیار بالاست و از طرفی جز باغات اصلی شیراز به حساب می آید باید با دقت تمام انجام شود.

وی تاکید کرد: اگر قرار است که معافیت پرداخت عوارض برای کاربری فرهنگی و مذهبی ارائه کنیم باید این قانون را برای همگان یکسان دید نه اینکه در اجرای مصوبه تفاوت قائل شویم.

در ادامه یکی از اعضای شورای شهر شیراز نیز تاکید کرد: اولویت ما فعالیتهای فرهنگی و مذهبی در این شهر است اما باید مراقب باشیم که فعالیت فرهنگی به کار های اقتصادی تبدیل نشود.

مهدی خانی تصریح کرد: تغییر کاربری و یا عدم پرداخت عوارض برای توسعه فعالیت های فرهنگی و مذهبی قابل قبول است اما باید این بحث برای همگان باشد.

این مصوبه با رای اعضای شورای شهر شیراز برای دریافت اطلاعات بیشتر از نوع فعالیت این مجموعه به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی برگشت داده شد.