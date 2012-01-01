وضعیت ترافیک شیراز از رادیو اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا ناصری با بیان اینکه اعلام وضعیت ترافیکی شیراز برای اطلاع شهروندان و در راستای کاهش و روان‌سازی ترافیک انجام می شود، اظهار داشت: طی مدت اخیر هر روز در ساعت اوج ترافیک و در هفت نوبت پیامهای ترافیک از رادیو فارس پخش می شد که در چند ماه گذشته به دلایل مختلف از جمله راه اندازی مرکز کنترل ترافیک جدید شیراز و استقرار رادیو پیام در این مرکز که در آینده نزدیک محقق خواهد شد دچار وقفه شد که از دو هفته گذشته مجدداً پخش پیامها در روز پنج شنبه از سر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: در روزهای پنجشنبه هر یک ساعت یکبار از ساعت هفت و 30دقیقه صبح تا 9 شب به استثنای ساعت 14 و 30 دقیقه در 13نوبت پیامهای ترافیکی از رادیو اعلام می شود که تلاش بر این است که به مانند سال گذشته وضعیت ترافیک روزانه از رادیو پخش شود.

ناصری با اشاره به اینکه اقدام شهرداری شیراز در رادیو فارس مثبت بوده و تأثیر بسزایی در کاهش و روان‌سازی ترافیک در ساعات اوج ترافیک داشته، اظهار داشت: سازمان ترافیک به تنهایی نمی‌تواند به وضعیت ترافیک کمک کند و شهروندان و رانندگان و سایر ارگانها نیز باید ما را در این راه یاری کنند.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز تصریح کرد: بر اساس نظرسنجی ها، استقبال مردم از پیام‌های اعلام شده مثبت بوده و در مجموعه سازمان ترافیک و رادیو فارس انگیزه مضاعفی برای ادامه راه ایجاد شده است.