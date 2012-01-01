لزوم تسریع در راه اندازی صدا و سیمای البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه بیستمین نشست کمیته روابط عمومی های کلانشهرهای کشور حبیب الله مازندرانی در گفتگو با علیرضا پیغمبردوست، سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرج با مهم برشمردن راه اندازی صدا و سیمای البرز اظهار داشت: استان شدن البرز نقش بسزایی در راه اندازی این شبکه دارد.

مازندرانی تاکید کرد: پیگیری برای راه اندازی مرکز صدا و سیما در استان البرز بر اساس پیگیری مصوبه دولت به جد در دستور کار مسئولان سازمان صدا و سیما قرار دارد.

رئیس مرکز سیمای استان های سازمان صدا و سیما تصریح کرد: در این خصوص مقرر شد مشکل مکانی برای احداث مرکز صدا و سیمای استان البرز در اسرع وقت رفع شود.

وی با تاکید بر تولید برنامه های کیفی و با محتوا از سوی برنامه سازان رسانه ملی صدا و سیما گفت: تحقق این مهم نقش بسزایی در مقابله با جنگ نرم دشمن ایفا می کند.

وی در این نشست با اشاره به وضعیت کنونی کشور به لحاظ آمار جمعیتی با تشریح این آمار طی پنج دهه گذشته افزود: جمعیت ایران از 50 سال گذشته تا کنون 3.5 برابر شده است.

وی با اشاره به افزایش هفت برابری جمعت شهری ایران طی پنج سال اخیر اظهارداشت: بر اساس آمار در حال حاضر 70 درصد جمعیت کشور شهر نشین هستند که این موضوع ضرورت برنامه ریزی برای ورود به برنامه های تاثیر گذار فرهنگی از طریق رسانه ملی صدا و سیما را دو چندان می کند.

این مسئول با تاکید بر اهمیت کانال های مختلف شبکه های تلویزیونی در کشور ضمن مهم برشمردن تولید برنامه های کیفی تصریح کرد: اهمیت رسانه به لحاظ تولید برنامه های مختلف فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی و میزان تاثیر گذاری آن ها بر اذهان عمومی امری مهم برای مدیران تولید برنامه های تلویزیونی در سراسر دنیا می باشد.

مازندرانی وجود بیش از 15 هزار کانال ماهواره ای را یادآورشد و عنو ان کرد: وجود این تعداد کانال و شبکه تلویزیونی حاکی از اهمیت رسانه های تصویری است.

تولید برنامه های سه هزار کانال ماهواره علیه جمهوری اسلامی ایران است

رئیس مرکز سیمای استان های سازمان صدا و سیما تاکید کرد: در رصد و بررسی برنامه های تولید شده کانال های ماهواره مشخص شد، سه هزار کانال ماهواره علیه جمهوری اسلامی فعالیت می کنند.

مازندرانی ضرورت خنثی کردن برنامه های مغایر با چارچوب های قانونی و اعتقادی ایرانی اسلامی را مهم ارزیابی کرد و افزود: کارشناسان و مدیران تولید باید با دانستن این موضوع مبادرت به تولید برنامه های کیفی کند.

وی ارزیابی عملکرد مدیران سیما را اهتمام آنها به تولید برنامه های جذاب و هدفمند توصیف کرد و گفت : اعتلای مفاهیم فرهنگی و اجتماعی باید دغدغه همه مسئولان باشد.