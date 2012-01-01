جوانان ما بیش از هر زمان دیگری در معرض جنگ نرم دشمن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جلال امینی پیش از ظهر امروز در اولین جلسه ستاد دهه فجر آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: با توجه به موج بیداری اسلامی که در سراسر منطقه ایجاد شده، باید برنامه های دهه فجر این اداره بر اساس این اولویت پی ریزی شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با اشاره به اینکه این برنامه ها باید در خارج از کشور نیز انعکاس داشته باشد، تاکید کرد: موج ولایت مداری مردم کرمانشاه امسال با استقبال تاریخی از رهبر معظم انقلاب به سراسر میهن اسلامی طنین انداز شد.

امینی با اشاره به تهاجم فرهنگی و جنگ نرم، افزود: اکنون بیش از هر زمان دیگری نوجوانان و جوانان ما در معرض تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن قرار گرفته اند.

وی گفت: برنامه های دهه مبارک فجر باید بر این پایه استوار باشد که دستاوردهای انقلاب اسلامی به اشکال مختلف به نسل نوجوان و جوان که انقلاب را ندیده اند معرفی شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه افزود: دانش آموزان باید برای آشنایی هرچه بهتر با دستاوردهای انقلاب از صنایع بومی استان و دیگر نقاط بازدید کنند.

امینی تاکید کرد: مهمترین و ارزنده ترین افتخار ایران اسلامی همین پشتوانه مردمی انقلاب است.

وی در پایان با اشاره به ضرورت حضور پررنگ اولیای دانش آموزان در برنامه های دهه مبارک فجر، گفت: برای ایجاد نشاط بیشتر و اجرای برنامه های شایسته انقلاب در دهه مبارک فجر، در نظر داریم که پیشنهادات اولیای دانش آموزان را به مسابقه بگذاریم.