14 هزار دانش آموز عضو هلال احمر خراسان جنوبی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رحیم شهریاری در نشست مشترک کارشناسان سازمان دانش آموزی و معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمر استان با تاکید بر اهمیت موضوع کمک به همنوع در همه زمان ها گفت: به عضویت در آمدن دانش آموزان در شاخه دانش آموزی جمعیت هلال احمر قبول اشاعه فرهنگ انسانیت و نوع دوستی در میان سایرین است.

مدیرعامل جمعیتت هلال احمر خراسان جنوبی با تاکید بر برگزاری کلاس های آموزشی امداد و کمک های اولیه در مقاطع مختلف تحصیلی و سنی گفت: امروز جمعیت هلال احمر می کوشد تا شعار در هر خانواده یک امدادگر را تحقق ببخشد.

وی ادامه داد: برنامه ریزی منظم، منسجم و هماهنگ کارشناسان سازمان دانش آموزی و جمعیت هلال احمر برای برگزاری نشست های ماهانه به منظور رفع برخی نارسایی ها و ناهماهنگی های موجود می تواند کمک شایانی به ارتقا سطح برگزاری کلاس ها و آموزشهای کانون های دانش آموزی کند.

شهریاری اظهار داشت: مربیان و کارنشاسان مربوطه باید بکوشند تا ضمن حمایت از فعالیتهای فرهنگی، هنری دانش آموزان عضو هلال احمر در مدارس، برای ایجاد روحیه نشاط و پویا و همچنین فراهم آوردن فرصتی برای شکوفا شدن استعدادهای بالقوه دانش آموزان و آمادگی هرچه بیشتر آنان اقدام به برگزاری اردوها و مانورهای توان افزایی کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همچنین با اشاره به وجود دو مجتمع دانش آموزی هلال احمر در استان گفت: در کل کشور 14 مجتمع دانش آموزی هلال احمر وجود دارد که به نگهداری دانش آموزان محروم روستایی برای ادامه تحصیل در شهر می پردازد.

شهریاری از کارشناسان دانش آموزی خواست نسبت به معرفی دانش آموزان متعدد نیازمند به این مجتمع ها اقدام کنند.

شهریاری ضمن تقدیر از حضور پرشور دانش آموزان، مربیان و کارشناسان دانش آموزی مدارس در جمع آوری کمک برای مردم قحطی زده سومالی گفت: این حضور ارزشمند و انسان دوستانه مردم استان سبب شد تا خراسان جنوبی مقام اول جمع اوری کمک های نقدی را د رسطح کشور از آن خود کند.

وی بیان کرد: در خراسان جنوبی 311 کانون دانش اموزی هلال احمر در مدارس استان فعالیت می کند که 14 هزار نفر دانش آموز عضو این کانونها هستند.