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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۴۵

چهره های نام آشنای داوطلب نمایندگی در یزد/ حضور نمایندگان قبلی در دوره نهم

چهره های نام آشنای داوطلب نمایندگی در یزد/ حضور نمایندگان قبلی در دوره نهم

یزد - خبرگزاری مهر: با پایان یافتن مهلت ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس گرچه منابع رسمی ستاد انتخابات یزد حاضر به اعلام اسامی داوطلبان نشدند اما حضور چهره های نام آشنا در حوزه های ثبت نامی را نمی توان نشنیده گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از انتخابات مجلس، به جز علی اکبر اولیا که اکنون نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس است سایر نماینده ها ثبت نام کرده اند.

محمدرضا تابش در اردکان، حجت الاسلام سید جلال یحیی زاده از تفت و میبد، کاظم فرهمند از مهریز و چهار شهرستان دیگر نمایندگانی هستند که در این دوره نیز آماده حضور در مجلس هستند.

محمدکریم عابدی از طبس نیز ثبت نام کرده است اما از آنجا که انتخابات مجلس طبس به طور کلی توسط خراسان جنوبی برگزار می شود اسامی داوطلبان این شهرستان در اختیار ستاد انتخابات استان یزد نیست.

در میان 85 نفری که در حوزه های انتخابیه یزد ثبت نام کرده اند نام وزیری هامانه وزیر سابق نفت نیز به چشم می خورد. طباطبایی، خلیلی، امامی میبدی فرماندار سابق خاتم، آجرلو از سرداران سپاه یزد نیز از افرادی هستند که ثبت نام کرده اند.

سه نفر از ثبت نامی ها دارای تحصیلات حوزوی، 17 نفر دارای مدرک دکترا، 63 نفر فوق لیسانس و دو نفر دارای مدرک لیسانس هستند.

کم سن ترین داوطلب ثبت نام شده 30 ساله و مسن ترین آنها 66 ساله هستند.

در این دوره هشت نفر از ثبت نام شدگان را زنان تشکیل می دهند که این تعداد نسبت به دو نفر ثبت نامی دوره گذشته افزایش داشته است.

کد مطلب 1498458

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