دعوت فرنگی کار قمی به اردوی تیم ملی اعزامی به المپیک لندن

احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، یاد آور شد: این چهارمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی بزرگسالان کشورمان است که با نظر محمد بنا سرمربی این تیم از روز شانزدهم دی ماه آغاز خواهد شد.



وی عنوان داشت: مرحله سوم اردوی آماده سازی و تدارکاتی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در حالی آغاز می شود که کادر فنی تیم ملی برای حضور در این اردو از 36 فرنگی کار شاخص کشور در اوزان مختلف دعوت به عمل آورده است.



دبیر هیئت کشتی استان قم با اشاره به حضور فرنگی کار ارزنده قمی در این مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان، ابراز داشت: این کشتی گیر هادی علیزاده پورنیا چهره درخشان دو سه سال اخیر کشتی قم است که همچنان یکی از فرنگی کاران مورد اعتماد سرمربی تیم ملی است.



وی بیان داشت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده در فدراسیون کشتی کشورمان، مرحله سوم اردوی تیم ملی کشتی فرنگی به منظور حضور در رقابت‌های گزینشی المپیک لندن از روز شانزدهم دی ماه و با دعوت از 31 کشتی‌گیر آغاز می‌شود.



رضایی در ادامه به اسامی 31 کشتی‌گیر دعوت شده به این اردو که به مدت دو هفته در خانه کشتی شماره یک برگزار می‌شود اشاره کرد و افزود: هادی علیزاده پورنیا در وزن 74 کیلوگرم در کنار چهره های مطرح کشتی کشور برای به دست آوردن دوبند تیم ملی تلاش خواهد کرد.



وی ابراز داشت: کشتی گیر ارزنده قمی در وزن 74 کیلوگرم باید با رقبای سرشناسی همچون فرشاد علیزاده از استان تهران، کمال محمدعلیزاده از استان فارس، فواد کریمی از استان کردستان و محسن مهدی‌زاده از توابع تهران رقابت کند.



دبیر هیئت کشتی استان قم اضافه کرد: فرنگی کاران دعوت شده در اوزان 55، 60، 66، 74، 84، 96 و 120 کیلوگرم در حالی در این اردو حضور می یابند که محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان را مربیانی نظیر جمشید خیرآبادی از کردستان، حمیدرضا اسماعیل‌نژاد از مازندران، ایرج اسفندیاری‌فر از خوزستان و رسول جزینی از استان اصفهان همراهی می‌کنند.



وی تاکید کرد: هادی علیزاده پورنیا در حالی در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی حضور می یابد که اخیرا در رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان کشور که در سقز استان کردستان برگزار شد، توانست در وزن 74 کیلوگرم به دیدار نهایی راه یابد اما در مسابقه فینال با قبول باخت مقابل محسن مهدی زاده از توابع تهران به مقام نایب قهرمانی بسنده کرد.



رضایی افزود: این کشتی گیر ارزنده سابقه کسب عنوان پنجم رقابت های جایزه بزرگ باکو 2011 که با شرکت برترین‌های کشتی فرنگی جهان در کشور آذربایجان برگزار شد و همچنین مقام سوم جام بین المللی یادگار امام و عنوان سوم کشتی فرنگی جوانان آسیا در سال 2010 را نیز کسب کرده است.

