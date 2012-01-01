  1. بین الملل
  2. سایر
۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۲۵

فعال سیاسی یمنی:

عبدالله صالح نمی تواند از چنگال عدالت بگریزد

عبدالله صالح نمی تواند از چنگال عدالت بگریزد

یکی از فعالان سیاسی یمنی ضمن تاکید بر ضرورت محاکمه عبدالله صالح و یارانش تغییرات کشورهای عربی را دارای نتایج پربار توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الرای، "عبدالرقیب منصور" گفت: با وجود اینکه طرح شورای همکاری خلیج فارس صالح را از مجازات رهانیده است، اما وی و اعضای رژیم آن باید محاکمه شوند.

وی افزود: انقلاب مردم یمن 1250 شهید و حدود22 هزار زخمی داشته که بسیاری از این افراد در معرض معلولیت دائمی قرار گرفته اند.

منصور با بیان اینکه اتاقهای عملیات در سفارت عربستان و روسیه برعملیات انتقال قدرت در یمن نظارت دارند اظهار داشت: ما از واگذاری قدرت در فوریه و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حمایت می کنیم.

وی بیان کرد: با این که 60 میلیون قطعه سلاح در یمن وجود داشت و ناظران احتمال درگیری داخلی در یمن را زیاد می دانستند، اما مردم تظاهرات مسالمت آمیز را انتخاب کردند.

منصور اظهار داشت: تغییرات در کشورهای عربی دستاوردهای زیادی داشت که مهمترین آنها از بین رفتن حکومت موروثی بود و از این پس حاکمان جرات تعرض به مردم را ندارند.

کد مطلب 1498463

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها