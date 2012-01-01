عبدالله صالح نمی تواند از چنگال عدالت بگریزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الرای، "عبدالرقیب منصور" گفت: با وجود اینکه طرح شورای همکاری خلیج فارس صالح را از مجازات رهانیده است، اما وی و اعضای رژیم آن باید محاکمه شوند.

وی افزود: انقلاب مردم یمن 1250 شهید و حدود22 هزار زخمی داشته که بسیاری از این افراد در معرض معلولیت دائمی قرار گرفته اند.

منصور با بیان اینکه اتاقهای عملیات در سفارت عربستان و روسیه برعملیات انتقال قدرت در یمن نظارت دارند اظهار داشت: ما از واگذاری قدرت در فوریه و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حمایت می کنیم.

وی بیان کرد: با این که 60 میلیون قطعه سلاح در یمن وجود داشت و ناظران احتمال درگیری داخلی در یمن را زیاد می دانستند، اما مردم تظاهرات مسالمت آمیز را انتخاب کردند.

منصور اظهار داشت: تغییرات در کشورهای عربی دستاوردهای زیادی داشت که مهمترین آنها از بین رفتن حکومت موروثی بود و از این پس حاکمان جرات تعرض به مردم را ندارند.