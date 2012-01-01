نصب دوربینهای مدار بسته در امامزاده های پرجمعیت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو نجفی ظهر یکشنبه درهمایش هیئت امنا و خادمهای بقاع متبرکه با اشاره به ضرورت نصب دوربینهای مداربسته در مکان امامزادگان این استان اظهار داشت: با نصب دوربینهای مداربسته می توان امنیت را در امامزادگان و اماکن متبرکه این استان افزایش داد.

وی با بیان اینکه همیشه در ساعتهای خلوت سرقت بیشتر انجام می گیرد، بیان داشت: اگر سرقتی در مکانی انجام گرفت بدون فوت وقت به پلیس اطلاع داده شود تا اشیاء مفقوده، زودتربه صاحبش باز گردانده شود.

رئیس پلیس آگاهی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در هر مکان و زمانی به انضباط باید توجه ویژه ای داشت، عنوان کرد: پلیس باید در هر شرایطی مرتب و منظم باشد.

نجفی با بیان اینکه جرم در جامعه باید کاهش یابد، یادآور شد: جاده های خروجی و ورودی برای سارق باید بسته باشد تا مجرم به هدف خود نرسد.

نهم دی ماه تکمیل کننده 22 بهمن ماه است

کارشناس مسئول سیاسی سپاه چهار محال و بختیاری نیز در این همایش اظهار داشت: نهم دی ماه تکمیل کننده 22 بهمن ماه است.