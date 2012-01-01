نصب دوربینهای مدار بسته در امامزاده های پرجمعیت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو نجفی ظهر یکشنبه درهمایش هیئت امنا و خادمهای بقاع متبرکه با اشاره به ضرورت نصب دوربینهای مداربسته در مکان امامزادگان این استان اظهار داشت: با نصب دوربینهای مداربسته می توان امنیت را در امامزادگان و اماکن متبرکه این استان افزایش داد.
وی با بیان اینکه همیشه در ساعتهای خلوت سرقت بیشتر انجام می گیرد، بیان داشت: اگر سرقتی در مکانی انجام گرفت بدون فوت وقت به پلیس اطلاع داده شود تا اشیاء مفقوده، زودتربه صاحبش باز گردانده شود.
رئیس پلیس آگاهی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در هر مکان و زمانی به انضباط باید توجه ویژه ای داشت، عنوان کرد: پلیس باید در هر شرایطی مرتب و منظم باشد.
نجفی با بیان اینکه جرم در جامعه باید کاهش یابد، یادآور شد: جاده های خروجی و ورودی برای سارق باید بسته باشد تا مجرم به هدف خود نرسد.
نهم دی ماه تکمیل کننده 22 بهمن ماه است
منوچهر خلیلیان بیان داشت: نهم دی ماه یوم الله بزرگی علیه فتنه گران بوده است.
وی با بیان اینکه حکومت های ظالم یکی پس از دیگری سقوط خواهند کرد، بیان داشت: حکومت اسلامی با الگو نهضت امام خمینی (ره)هیچگاه سقوط نخواهد کرد.
خلیلیان تصریح کرد: جمهوری اسلامی به جوانان و نوجوانان درس سرافرازی، عزت، ایثارگری و فداکاری را آموخته است.
کارشناس سیاسی سپاه چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه دشمنان داخلی و خارجی به دنبال نابود کردن جمهوری اسلامی هستند، عنوان کرد: هیچ جنگ و رفتار خشونت آمیزی نمی تواند خللی در اراده آهنی ایران اسلامی وارد کند.
خلیلیان ادامه داد: دشمنان داخلی در داخل کشور فتنه های مختلفی را از طرق جنگ نرم، شبیه خون فرهنگی و... طراحی کردند تا بتوانند انقلاب ما را به هم بریزند اما فتنه آنها برای همگان مشخص شد.
وی با اشاره به اینکه حادثه 18 تیر ماه فتنه دیگری بود که در کشور ما رخ داد، اذعان داشت: فتنه گران داخلی با حمایت آمریکا و فریب آنها خواستند برای کشور مشکلاتی را به وجود آورند که موفق به این کار نشدند.
کارشناس مسئول سیاسی سپاه چهار محال و بختیاری افزود: آخرین فتنه دشمن سال 88 بود که در غالب جنگ نرم اتفاق افتاد و این فتنه از چند سال قبل توسط برخی از سران فتنه برگزار شده بود.
خلیلیان با اشاره به اینکه مطرح کردن تقلب در انتخابات رمز آشوبگری دشمنان در بین مردم این کشور بود، عنوان کرد: مردم انقلابی ایران با درک و فهم سیاسی در حماسه نهم دی ماه سیلی محکمی در گوش اینها نواخت و نشان دادند حماسه بزرگ هیچگاه از یاد مردم این کشور نمی رود.
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