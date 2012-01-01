تلفات تصادفات برون شهری در لرستان 15 درصد کاهش یافت

نصرت الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در همین مدت میزان تلفات تصادفات جاده ای روستایی در لرستان نیز 15.37 درصد کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: در مجموع در محورهای شهری و روستایی لرستان میزان تلفات 23.6 درصد کاهش یافته است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نصب دوربین های کنترل سرعت در آزاد راه خرم آباد - پل زال گفت: با توجه به اینکه میزان سرعت وسایل نقلیه در این آزاد راه بالاست و این امر موجب واژگونی خودروها می شود یکی از برنامه های این اداره کل نصب دوربینهای کنترل سرعت است.

حیدری با بیان اینکه در این راستا 10 مکان از آزاد راه خرم آباد - پل زال برای نصب دوربینهای کنترل سرعت شناسایی شده است، عنوان کرد: این دوربینها تا پایان سال جاری در سطح این آزاد راه نصب خواهند شد.