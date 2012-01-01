آموزش زمینه ساز بالندگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای ارتقای آموزش پرسنل و کارکنان و با همت مسئولان فرهنگی زندان شهرستان قصرشیرین، یک دوره آموزش با عنوان بصیرت عاشورایی منتخبی از کتاب پرتویی از اسرار و جزوه آموزه های عاشورایی استاد محسن قرائتی برای پرسنل وظیفه برگزار و در قالب مسابقه فرهنگی از همه پرسنل وظیفه آزمون به عمل آمد.

فرض الدین داوند با اشاره به ضرورت برگزاری دوره های آموزشی به ویژه آموزشهای معنوی و دینی در سطح زندانها، گفت: سازمان زندانها در بخش اصلاحی و تربیتی توجه ویژه ای به آموزش و ارتقای توانمندی پرسنل کرده و پرسنل وظیفه نیز به عنوان بخشی از نیروهای انسانی سازمان با اولویت ملحوظ نظر قرارگرفته است.

رئیس زندان قصر شیرین افزود: به طور یقین رشد و بالندگی هر سازمان منوط به توانمندی و کارآمدی پرسنل و نیروهای اجرایی آن سازمان است و هر چقدر توان علمی و تعهد و پایبندی این نیروها بالاتر و به نحو مطلوب تقویت شود تحقق اهداف نیز تسهیل خواهد شد.

داوند در پایان تصریح کرد: آموزش زمینه ساز بالندگی، تسریع در روند اجرای امور محول وهمچنین در ارتقای بهره وری نیز بسیار تاثیرگذار است.