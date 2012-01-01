چهار هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی در قاین معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحبیب حسینی افزود: در این راستا تعداد یک هزار و 520 مورد بازدید بهداشتی از مراکز توزیع ،نگهداری و عرضه فرآورده ها صورت گرفته است.

وی با بیان نقش دامپزشکی در تامین سلامت و امنیت غذایی جامعه تصریح کرد: طی بازدیدهای مکررکارشناسان دامپزشکی از مراکز یادشده ،هفت مرکز متخلف عرضه فرآوردهای غیربهداشتی شناسایی و پس از تکمیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شده اند.

رئیس شبکه دامپزشکی قاین در ادامه گفت: از ابتدای سال جاری بیش از 840 قلاده سگ علیه بیماری هاری در 126 واحد دامی شهرستان قاین واکسینه شد.

وی عنوان کرد: علاوه بر واکسیناسیون و قلاده گذاری، شناسنامه بهداشتی نیز برای سگ ها صادر شده است.

حسینی با بیان اینکه عمده سگ های واکسینه شده نگهبان گله بوده اند، گفت: اکیپ های سیار دامپزشکی با مراجعه به روستاها و واحدهای دارای دام سگ های دامداران روستایی و عشایری را علیه بیماری هاری واکسینه می کنند.

حسینی با تشریح مخاطرات انتقال این بیماری به انسان و دام، بیماری هاری را یکی از کشنده ترین بیماری های مشترک بین انسان و حیوان دانست و واکسیناسیون سالیانه سگ های گله را در پیشگیری و مبارزه با این بیماری حائز اهمیت ارزیابی کرد.

رئیس شبکه دامپزشکی قاین تصریح کرد:همه کسانی که به نوعی با سگ و گربه سر و کار دارند باید با مراجعه به مراکز بهداشت در شهرستان محل سکونت، نسبت به واکسیناسیون خود علیه هاری اقدام کنند.