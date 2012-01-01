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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۵۸

چهار هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی در قاین معدوم شد

چهار هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی در قاین معدوم شد

بیرجند – خبرگزاری مهر: رئیس دامپزشکی شهرستان قاین از ضبط مقدار چهار هزار کیلو گرم فرآورده خام دامی غیر بهداشتی طی هشت ماهه نخست سال جاری در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحبیب حسینی افزود: در این راستا تعداد یک هزار و 520 مورد بازدید بهداشتی از مراکز توزیع ،نگهداری و عرضه فرآورده ها صورت گرفته است.

وی با بیان نقش دامپزشکی در تامین سلامت و امنیت غذایی جامعه تصریح کرد: طی بازدیدهای مکررکارشناسان دامپزشکی از مراکز یادشده  ،هفت مرکز متخلف عرضه فرآوردهای غیربهداشتی شناسایی و پس از تکمیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شده اند.

رئیس شبکه دامپزشکی قاین  در ادامه گفت: از ابتدای سال جاری بیش از 840 قلاده سگ علیه بیماری هاری در 126 واحد دامی شهرستان قاین واکسینه شد.

وی عنوان کرد: علاوه بر واکسیناسیون و قلاده گذاری، شناسنامه بهداشتی نیز برای سگ ها صادر شده است.

حسینی با بیان اینکه عمده سگ های واکسینه شده نگهبان گله بوده اند، گفت: اکیپ های سیار دامپزشکی با مراجعه به روستاها و واحدهای دارای دام سگ های دامداران روستایی و عشایری را علیه بیماری هاری واکسینه می کنند.

حسینی با تشریح مخاطرات انتقال این بیماری به انسان و دام، بیماری هاری را یکی از کشنده ترین بیماری های مشترک بین انسان و حیوان دانست و واکسیناسیون سالیانه سگ های گله را در پیشگیری و مبارزه با این بیماری حائز اهمیت ارزیابی کرد.

رئیس شبکه دامپزشکی قاین تصریح کرد:همه کسانی که به نوعی با سگ و گربه سر و کار دارند باید با مراجعه به مراکز بهداشت در شهرستان محل سکونت، نسبت به واکسیناسیون خود علیه هاری اقدام کنند.

کد مطلب 1498468

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