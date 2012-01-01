ایجاد 300 هزار فرصت شغلی تا پایان امسال برای افراد تحت پوشش کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری ظهر یکشنبه در نشست مشترک مدیران حوزه‌های علمیه سراسر کشور و مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) با موضوع طرح مسجد محوری تصریح کرد: کمیته امداد یک جمله زیبایی را از امام به یادگار دارد که فرمودند خود مردم مجتمع شوند و با هدایت علما به خدمت به مردم بپردازند ار برکات اسلام است.



وی ادامه داد: کمیته امداد بر پایه رضایت مندی مخاطبان بنیان گذاشته شده است که باعث کاهش آلام و افزایش نشاط در خانواده ها می شود.



سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) ادامه داد: رکن دیگری که در کمیته امداد سرمایه گذاری شده است این است که کارآمدی امداد بالاتر برود بنابراین بازنگری در فرایندها و ساختارها و حتی شیوه آموزش امدادگران کمیته انجام شد تا توانمندی مخاطبان این مجموعه افزایش یابد.



وی تصریح کرد: از این رو کمیته امداد مجهز به فناوری های جدید شد و شبکه سراسری را به همه شهرستان ها و استانها منتقل کرده است.



انواری با بیان اینکه مردم ستون خیمه امداد هستند و باید این کار را روز به روز توسعه داد از برنامه ریزی این کمیته برای حل برخی مشکلات از جمله بیماری های صعب العلاج و ایجاد زمینه تحصیل برای دختران روستایی و ازدواج آنان و ... خبرداد.



وی ادامه داد: در حوزه فرهنگی کارهایی در زمینه تربیتی اعتقادی، اخلاقی و ... در مراکز و کانون های تحت پوشش امداد انجام شده و می شود.



سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره به تاکید رهبری و دولت بر ایجاد اشتغال برای خانواده های تحت پوشش امداد بیان داشت: یکی از آسیب های عمده در ایجاد خودکفایی و اشتغال برای افراد این بود که برای دریافت وام باید ضامن معرفی می کردند که بیشتر خانواده ها در این زمینه مشکل داشتند.



وی بیان داشت: کمیته امداد به دولت اعلام کرد که حاضر است به عنوان ضامن افراد تحت پوشش اقدام کند و این موضوع انجام شد که 300 هزار فرصت شغلی بر اساس آن برای سال 90 تعریف شد.



انواری افزود: با روشهایی که در مناطق مختلف کشور اعمال شد این موضوع به جریان افتاد و موفق شدیم که 190 هزار فرصت شغلی را تاکنون ایجاد کنیم و امیدواریم تا پایان سال 300 هزار شغل محقق شود.



وی با اشاره به طرح مدیریت اشتغال خانوادگی و کوچک تصریح کرد: 300 هزار فرصت شغلی نیز در این راستا تعریف شد اما به علت عدم تامین منابع مالی این طرح متوقف شده است.



همت، سلامت و توانمندی سه شعار اصلی کمیته امداد



سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) اظهار داشت: کمیته امداد در راس دستگاه هایی است که در کشور ایجاد اشتغال کرده است که باعث امید ثبات و نشاط خانواده‌ها می‌شود و فضای تلاش و کار در کشور دمیده می‌شود.



وی ادامه داد: همت، سلامت و توانمندی سه شعار اصلی است که کمیته امداد تعریف کرده و بر این اساس فعالیت می‌کند.



انواری عنوان کرد: ما به دنبال این هستیم که سفارش رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ایجاد شبکه مردمی در امدا به نیازمندان ایجاد شود که امروز ایجاد شده و در صدد تقویت آن هستیم.



مسجد و محله محوری الگو گرفته از صدر اسلام است



وی با اشاره به طرح امداد محله با محوریت مساجد بیان کرد: اعتمادسازی بسیار خوبی در این زمنیه صورت گرفت و نتایج بسیار خوبی هم گرفتیم.



سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) اضافه کرد: چشم اندازی برای کمیته امداد تعریف شده است که 6 محور دارد و ازجمله آن معین دولت در تحقق خدمت، احیای و ترویج سنت های حسنه اسلامی، صیانت از نهاد خانواده، تعامل سازنده با سازمان‌ها و متکی بر مشارکت‌های مردمی و ... است.



وی با بیان اینکه امداد باید مردمی اداره شود تصریح کرد: مسجد و محله محوری الگو گرفته از صدر اسلام است تا مسجد به عنوان پایگاه محله ای برای ایجاد فقرزدایی از نیازمندان و ... مورد توجه باشد.



انواری تصریح کرد: معتقدیم که نظامی را که امام پایه گذاری کردند براساس مبانی دینی و فقهی پایه گذاری شده است و کمیته امداد یکی از قطعات این نظام است و نمی تواند این قطعه جدا شود بنابراین امداد مشخصاتی با این نگاه خواهد داشت که تحت نظارت ولی فقیه بودن، پایبندی بر ولایتمداری و تقوا و بال عاطفی و رحمانی نظام بودن و ... از جمله این مشخصات است.



احیای سنت های اسلامی در دستور کار کمیته امداد



سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) بیان داشت: احیا و ترویج سنت های حسنه اسلامی مانند زکات و وقف و هبه و ...، حضور مردم در متن مشکلات، ایجاد سرمایه اعتماد عمومی و ... از جمله برکات مسجدمحوری در طرح ها است.



وی با بیان اینکه محله با محوریت مسجد به عنوان راهبرد اساسی کمیته امداد در توسعه مشارکت های مردمی دنبال می شود گفت: ارایه خدمات داوطلبانه و مردمی می تواند به بهترین روش با مسجدمحوری انجام شود.



انواری بیان داشت: حمایت‌های مالی، مشاوره‌ای، ایجاد شورای حل اختلاف برای خانواده‌های نیازمند، اشتغال، حرفه آموزی، اکرام، تهیه جهیزیه، اوقات فراغت جوانان و نوجوانان می‌تواند در طرح امداد محله‌ای با محوریت مسجد انجام شود.

