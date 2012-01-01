ایجاد 300 هزار فرصت شغلی تا پایان امسال برای افراد تحت پوشش کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری ظهر یکشنبه در نشست مشترک مدیران حوزههای علمیه سراسر کشور و مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) با موضوع طرح مسجد محوری تصریح کرد: کمیته امداد یک جمله زیبایی را از امام به یادگار دارد که فرمودند خود مردم مجتمع شوند و با هدایت علما به خدمت به مردم بپردازند ار برکات اسلام است.
وی ادامه داد: کمیته امداد بر پایه رضایت مندی مخاطبان بنیان گذاشته شده است که باعث کاهش آلام و افزایش نشاط در خانواده ها می شود.
سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) ادامه داد: رکن دیگری که در کمیته امداد سرمایه گذاری شده است این است که کارآمدی امداد بالاتر برود بنابراین بازنگری در فرایندها و ساختارها و حتی شیوه آموزش امدادگران کمیته انجام شد تا توانمندی مخاطبان این مجموعه افزایش یابد.
وی تصریح کرد: از این رو کمیته امداد مجهز به فناوری های جدید شد و شبکه سراسری را به همه شهرستان ها و استانها منتقل کرده است.
انواری با بیان اینکه مردم ستون خیمه امداد هستند و باید این کار را روز به روز توسعه داد از برنامه ریزی این کمیته برای حل برخی مشکلات از جمله بیماری های صعب العلاج و ایجاد زمینه تحصیل برای دختران روستایی و ازدواج آنان و ... خبرداد.
وی ادامه داد: در حوزه فرهنگی کارهایی در زمینه تربیتی اعتقادی، اخلاقی و ... در مراکز و کانون های تحت پوشش امداد انجام شده و می شود.
سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره به تاکید رهبری و دولت بر ایجاد اشتغال برای خانواده های تحت پوشش امداد بیان داشت: یکی از آسیب های عمده در ایجاد خودکفایی و اشتغال برای افراد این بود که برای دریافت وام باید ضامن معرفی می کردند که بیشتر خانواده ها در این زمینه مشکل داشتند.
وی بیان داشت: کمیته امداد به دولت اعلام کرد که حاضر است به عنوان ضامن افراد تحت پوشش اقدام کند و این موضوع انجام شد که 300 هزار فرصت شغلی بر اساس آن برای سال 90 تعریف شد.
انواری افزود: با روشهایی که در مناطق مختلف کشور اعمال شد این موضوع به جریان افتاد و موفق شدیم که 190 هزار فرصت شغلی را تاکنون ایجاد کنیم و امیدواریم تا پایان سال 300 هزار شغل محقق شود.
وی با اشاره به طرح مدیریت اشتغال خانوادگی و کوچک تصریح کرد: 300 هزار فرصت شغلی نیز در این راستا تعریف شد اما به علت عدم تامین منابع مالی این طرح متوقف شده است.
همت، سلامت و توانمندی سه شعار اصلی کمیته امداد
سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) اظهار داشت: کمیته امداد در راس دستگاه هایی است که در کشور ایجاد اشتغال کرده است که باعث امید ثبات و نشاط خانوادهها میشود و فضای تلاش و کار در کشور دمیده میشود.
وی ادامه داد: همت، سلامت و توانمندی سه شعار اصلی است که کمیته امداد تعریف کرده و بر این اساس فعالیت میکند.
انواری عنوان کرد: ما به دنبال این هستیم که سفارش رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ایجاد شبکه مردمی در امدا به نیازمندان ایجاد شود که امروز ایجاد شده و در صدد تقویت آن هستیم.
مسجد و محله محوری الگو گرفته از صدر اسلام است
وی با اشاره به طرح امداد محله با محوریت مساجد بیان کرد: اعتمادسازی بسیار خوبی در این زمنیه صورت گرفت و نتایج بسیار خوبی هم گرفتیم.
سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) اضافه کرد: چشم اندازی برای کمیته امداد تعریف شده است که 6 محور دارد و ازجمله آن معین دولت در تحقق خدمت، احیای و ترویج سنت های حسنه اسلامی، صیانت از نهاد خانواده، تعامل سازنده با سازمانها و متکی بر مشارکتهای مردمی و ... است.
وی با بیان اینکه امداد باید مردمی اداره شود تصریح کرد: مسجد و محله محوری الگو گرفته از صدر اسلام است تا مسجد به عنوان پایگاه محله ای برای ایجاد فقرزدایی از نیازمندان و ... مورد توجه باشد.
انواری تصریح کرد: معتقدیم که نظامی را که امام پایه گذاری کردند براساس مبانی دینی و فقهی پایه گذاری شده است و کمیته امداد یکی از قطعات این نظام است و نمی تواند این قطعه جدا شود بنابراین امداد مشخصاتی با این نگاه خواهد داشت که تحت نظارت ولی فقیه بودن، پایبندی بر ولایتمداری و تقوا و بال عاطفی و رحمانی نظام بودن و ... از جمله این مشخصات است.
احیای سنت های اسلامی در دستور کار کمیته امداد
سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) بیان داشت: احیا و ترویج سنت های حسنه اسلامی مانند زکات و وقف و هبه و ...، حضور مردم در متن مشکلات، ایجاد سرمایه اعتماد عمومی و ... از جمله برکات مسجدمحوری در طرح ها است.
وی با بیان اینکه محله با محوریت مسجد به عنوان راهبرد اساسی کمیته امداد در توسعه مشارکت های مردمی دنبال می شود گفت: ارایه خدمات داوطلبانه و مردمی می تواند به بهترین روش با مسجدمحوری انجام شود.
انواری بیان داشت: حمایتهای مالی، مشاورهای، ایجاد شورای حل اختلاف برای خانوادههای نیازمند، اشتغال، حرفه آموزی، اکرام، تهیه جهیزیه، اوقات فراغت جوانان و نوجوانان میتواند در طرح امداد محلهای با محوریت مسجد انجام شود.
انواری خبر داد:
ایجاد 300 هزار فرصت شغلی تا پایان امسال برای افراد تحت پوشش کمیته امداد
قم - خبرگزاری مهر: سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) از ایجاد 300 هزار فرصت شغلی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد در سراسر کشور تا پایان سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری ظهر یکشنبه در نشست مشترک مدیران حوزههای علمیه سراسر کشور و مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) با موضوع طرح مسجد محوری تصریح کرد: کمیته امداد یک جمله زیبایی را از امام به یادگار دارد که فرمودند خود مردم مجتمع شوند و با هدایت علما به خدمت به مردم بپردازند ار برکات اسلام است.
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