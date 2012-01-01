ایجاد مدیریت واحد شهری اساسی ترین نیاز کرج است

محمد جواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، عمده مشکلات و مسائل کرج را که نیاز به ساماندهی و توجه و مدیریت دقیق دارد در چهار زمینه طبقه بندی کرد و از عدم وجود مدیریت واحد شهری به عنوان اساسی ترین نیاز و چالش کرج نام برد.

وی افزود: ایجاد مدیریت واحد شهری و خارج کردن آن از فرم جزیره ای از عمده ترین نیازهای کرج است که اقدامات گسترده ای را طلب می کند.

بهبود شاخص بهداشت و درمان و تلاش در جهت ایجاد بسترهای مناسب و لازم در این راستا از دیگر مشکلات و نیازهای کرج است که کولیوند به آن اشاره کرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر استان البرز و به تبع آن کرج از فقیرترین ها در بحث بهداشت و درمان و امکانات و تجهیزات پزشکی بوده و بهبود این وضعیت، نیازبه برنامه 3 تا 5 ساله را طلب کرده تا با راه اندازی بیمارستان ها از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری و بیمارستان های خصوصی و تجهیز و تامین امکانات، اقدامات موثری صورت گیرد.

وی، حمل و تقل عمومی و بهبود وضعیت آن در کرج را از دیگر نیازهای عمده این شهر عنوان کرد و افزود: فضای شهرستان با بهبود مدیریت طرح های عمرانی حمل و نقل سمت و سوئی بهینه خواهد داشت که متاسفانه اقدامات درجهت بهبود وضعیت حمل نقل عمومی مانند مترو و اتوبوس های شهری مناسب نبوده و بعد از گذشت حدود 11 سال از اغاز عملیات راه اندازی مترو شهری هنوز رشد و پیشرفت . اقام گسترده ای را در این زمینه شاهد نیستیم.

امنیت کرج، نیازمند طرح جامع شهری

کولیوند در خصوص اوضاع امنیتی شهرستان کرج گفت: امنیت کرج نیازمند طرح جامع شهر بوده تا به سمت و سوی استاندارد شهری حرکت کند، بنابراین افزایش تعداد کلانتریها، افزایش تجهیزات نیروی انتظامی و به طور کل تقویت کمی و کیفی عوامل موثر در بحث امنیت، از نیازهای اساسی کرج است.

ساماندهی اشتغال و مهاجرت به موازات

فرماندارسابق کرج، با اشاره به مهاجرت پذیری زیاد استان البرزگفت: ساماندهی وضعیت اشتغال در استان و به تبع آن در کرج، ارتباط تنگاتنگی با وضعیت مهاجرت داشته و نیازبه اقدامات موازی در این دو زمینه محسوس است.