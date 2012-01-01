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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

گزارش روزانه بورس/

داد و ستد 122میلیون سهم در 15هزار نوبت

داد و ستد 122میلیون سهم در 15هزار نوبت

با انجام معامله 122 میلیون سهم و حق تقدم در روز یکشنبه، ارزش بورس تهران به 1 میلیون و 197هزار و 190میلیارد ریال رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز یکشنبه بورس تهران 122 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 334 میلیارد ریال داد و ستد شد که این امر موجب شد ارزش بورس تهران به یک میلیون و 197هزار و 190میلیارد ریال برسد.

در دومین روز کاری هفته جاری سهامداران در 15 هزار و 456 بار معامله 122 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 334 میلیارد و 440 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار تهران مبادله کردند.

همچنین در پایان معاملات امروز شاخص کل با 2 واحد کاهش نسبت به دیروز، عدد 24 هزار و 400 واحد را نشان می‌دهد. شاخص 30 شرکت بزرگ با رشد 3.8 واحدی به عدد 1485واحد رسید.

شاخص آزاد شناور هم به 31 هزار و 372 واحد رسید که نسبت به دیروز 14 واحد کاهش داشته است. شاخص بازار اول نیز امروز عدد 20 هزار و 584 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به ‌شنبه 9 واحد رشد دارد.

بر پایه این گزارش، در معاملات بازار دوم شاخص این بازار با کاهش 98 واحدی مواجه شد و در پایان، مبادلات در 30 هزار و 767 واحد توقف کرد. همچنین شاخص صنعت با رشد 20 واحدی نسبت به روز گذشته در عدد 19 هزار و 24 واحد متوقف شد.

کد مطلب 1498474

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