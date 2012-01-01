تغییرات بنیادی در قوانین راهنمایی و رانندگی ایران اعمال شد

سرهنگ مجید جمشاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این قانون از اول اردیبهشت ماه سال جاری، راهنمایی و رانندگی را در راستای کاهش تخلفات وارد مرحله جدیدی کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه قانون جدید راهنمایی و رانندگی نگاه ویژه ای به ناوگان عمومی حمل مسافر و بار دارد، اظهارداشت: همراهی شایسته مردم با پلیس درمرحله اول قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی که از 10 اردیبهشت ماه سال جاری در سراسر کشور آغاز شده بود، منجر به کاهش سوانح و تلفات انسانی شد.

رئیس پلیس راه گیلان با اعلام اینکه در قانون جدید نگاه ویژه و تخصصی به تخلفات مد نظر قرار گرفته، به تغییر شاخص و کیفیت کنترل تخلفات ناوگان عمومی بار و مسافر اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت ایمنی در بخش حمل و نقل عمومی، قانون به پلیس این اختیار را داده تا با متخلفان از قوانین رانندگی با اعمال جریمه سنگین تر برخورد کند.

وی افزود: رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر از زحمتکش ترین اقشار جامعه اند و جایگاه ویژه آنان در ایجاد ایمنی تردد در جاده ها و آسایش مسافران غیر قابل انکار بوده و لزوم آموزش به آنان در راستای افزایش بیش از پیش ایمنی در ناوگان حمل و نقل عمومی بسیار حائز اهمیت است.

جمشاد اظهارداشت: مرحله دوم قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی که از اول دی ماه به مرحله اجرا درآمده لزوم آموزش رانندگان را بیش از پیش ضروری کرده، در این راستا مدیران موسسات و شرکت های حمل و نقل بار باید آموزش های لازم را به زیر مجموعه خود ارائه کنند.

وی در ادامه کسب نمره منفی، ضبط و ابطال گواهینامه را از جمله شاخص های اجرای قوانین جدید رسیدگی به تخلفات ذکر کرد.

رئیس پلیس راه استان نظارت و کنترل دقیق رانندگان و خودروهای ناوگان عمومی توسط مدیران فنی و مسئولان موسسات بار و مسافر را خواستار شد و از مدیران شرکتهای مسافربری خواست در مبدا حرکت با نظارت بر عملکرد رانندگان و سلامت خودروها از بروز تخلفات در مسیر جاده ها جلوگیری به عمل آورند.