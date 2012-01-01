آیین نقاره زنی حرم امام رضا (ع) در فهرست آثار ملی جای گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رجایی اظهارکرد: با پیگیری و تلاش کارشناسان میراث استان، مراسم نقاره زنی در حرم رضوی در فهرست آثار معنوی کشور جای گرفت.

وی افزود: در ادامه روند ثبت آثار برجسته استان در زمینه های تاریخی، طبیعت و میراث معنوی در چهارمین همایش شورای عالی سیاست گذاری ثبت 23 اثر دیگر خراسان رضوی واجد ارزش ثبت شناخته شد و در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفت.

گفت: این آثار طی دو مرحله ابتدا در شورای ثبت استانی مطرح و پس از تایید اولیه پرونده ثبتی برای دومین بار در کمیته تخصصی با حضور کارشناسان کشوری ارائه شد که شایستگی طرح آنها در چهارمین همایش شورای عالی ثبت و به تایید رسید.

وی بیان کرد: آثاری که در این همایش کشوری در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده شامل 9 بنای تاریخی، هشت تپه و محوطه ارزشمند، چهار اثر طبیعی و دو عنوان میراث معنوی بوده است.

رجایی افزود: در میان بناهای ثبت شده آب انبار، آس آباد، آسیاب، حمام قدیمی، حوض انبار، مسجد، قلعه و خانه قدیمی وجود دارد که آثار طبیعی ثبت شده نیز در شهرستان های کلات، چناران، گناباد و بردسکن واقع شده اند.

وی بیان کرد: همچنین در این همایش دو اثر معنوی استان با موضوعات آیین نقاره زنی حرم رضوی و مدیریت بومی تقسیم آب قناتهای کاخک گناباد در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسید.

رجایی یادآور شد: آثار به ثبت رسیده استان نیز در موضوع تپه و محوطه ها که در شهرستانهای زاوه، تربت حیدریه ، قوچان، جوین و کلات واقع شده اند متعلق به فاصله زمانی از هزاره دوم قبل از میلاد تا قرون میانی اسلامی است.