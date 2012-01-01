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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۴۱

رجایی خبر داد:

آیین نقاره زنی حرم امام رضا (ع) در فهرست آثار ملی جای گرفت

آیین نقاره زنی حرم امام رضا (ع) در فهرست آثار ملی جای گرفت

مشهد - خبرگزاری مهر: سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی از ثبت آیین نقاره زنی حرم امام رضا (ع) در فهرست آثار ملی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رجایی اظهارکرد: با  پیگیری و تلاش کارشناسان میراث استان، مراسم نقاره زنی در حرم رضوی در فهرست آثار معنوی کشور جای گرفت.

وی افزود: در ادامه روند ثبت آثار برجسته استان در زمینه های تاریخی، طبیعت و میراث معنوی در چهارمین همایش شورای عالی سیاست گذاری ثبت 23 اثر دیگر خراسان رضوی واجد ارزش ثبت شناخته شد و در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفت.

گفت: این آثار طی دو مرحله ابتدا در شورای ثبت استانی مطرح و پس از تایید اولیه پرونده ثبتی برای دومین بار در کمیته تخصصی با حضور کارشناسان کشوری ارائه شد که شایستگی طرح آنها در چهارمین همایش شورای عالی ثبت و به تایید رسید.

وی بیان کرد: آثاری که در این همایش کشوری در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده شامل 9 بنای تاریخی، هشت تپه و محوطه ارزشمند، چهار اثر طبیعی و دو عنوان میراث معنوی بوده است.

رجایی افزود: در میان بناهای ثبت شده آب انبار، آس آباد، آسیاب، حمام قدیمی، حوض انبار، مسجد، قلعه و خانه قدیمی وجود دارد که آثار طبیعی ثبت شده نیز در شهرستان های کلات، چناران، گناباد و بردسکن واقع شده اند.

وی بیان کرد: همچنین در این همایش دو اثر معنوی استان با موضوعات آیین نقاره زنی حرم رضوی و مدیریت بومی تقسیم آب قناتهای کاخک گناباد در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسید.

رجایی یادآور شد: آثار به ثبت رسیده استان نیز در موضوع تپه و محوطه ها که در شهرستانهای زاوه، تربت حیدریه ، قوچان، جوین و کلات واقع شده اند متعلق به فاصله زمانی از هزاره دوم قبل از میلاد تا قرون میانی اسلامی است.

کد مطلب 1498477

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