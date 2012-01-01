یک هزار کیلومتر خطوط ریلی در کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی صاحب محمدی ظهر یک شنبه درجریان افتتاح ایستگاه راه آهن شازند در جمع خبرنگاران افزود: اکنون هفت هزار و 500 کیلومتر خطوط ریلی در کشور در دست احداث است که امید است با اجرای و تکمیل این خطوط، شبکه ریلی به همه استان های کشور کشیده شود.

وی در ادامه از راه اندازی 200 واگن مسافری تا یک سال آینده راه آهن کشور خبر داد و گفت: برای تامین نیازهای خود تلاش می کنیم از صنایع داخلی که بخش عمده آن در واگن پارس اراک است استفاده شود.

صاحب محمدی به سند چشم انداز کشور اشاره کرد و گفت: بر این اساس باید 18 درصد جابه جائی مسافر و 30 درصد حمل و نقل بار از طریق راه آهن انجام شود که باید تلاش زیادی برای رسیدن به این رقم صورت گیرد.

وی تصریح کرد: برای رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند اجرا و احداث، 25 هزار کیلومتر شبکه ریلی هستیم که اکنون 12هزار و 500 کیلومتر خط اصلی و فرعی داریم.