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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۳۸

صاحب محمدی:

یک هزار کیلومتر خطوط ریلی در کشور راه اندازی می شود

یک هزار کیلومتر خطوط ریلی در کشور راه اندازی می شود

شازند - خبرگزاری مهر: مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: تا پایان سال جاری هزار کیلومتر خط ریلی در مناطق مختلف کشور به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی صاحب محمدی ظهر یک شنبه درجریان افتتاح ایستگاه راه آهن شازند در جمع خبرنگاران افزود: اکنون هفت هزار و 500 کیلومتر خطوط ریلی در کشور در دست احداث است که امید است با اجرای و تکمیل این خطوط، شبکه ریلی به همه استان های کشور کشیده شود.

وی در ادامه از راه اندازی 200 واگن مسافری تا یک سال آینده راه آهن کشور خبر داد و گفت: برای تامین نیازهای خود تلاش می کنیم از صنایع داخلی که بخش عمده آن در واگن پارس اراک است استفاده شود.

صاحب محمدی به سند چشم انداز کشور اشاره کرد و گفت: بر این اساس باید 18 درصد جابه جائی مسافر و 30 درصد حمل و نقل بار از طریق راه آهن انجام شود که باید تلاش زیادی برای رسیدن به این رقم صورت گیرد.

وی تصریح کرد: برای رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند اجرا و احداث، 25 هزار کیلومتر شبکه ریلی هستیم که اکنون 12هزار و 500 کیلومتر خط اصلی و فرعی داریم.

کد مطلب 1498479

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