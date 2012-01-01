معرفی "عزیر نبی" در برنامه صراط

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه صراط کاری از گروه قرآن و معارف عمومی رادیو قرآن است که روزهای دوشنبه پخش می‌شود.

این برنامه که به صورت زنده به روی آنتن می رود روز دوشنبه 12 دی با کارشناسی حجت الاسلام حسن آخوندپور ابعاد شخصیتی "عزیز نبی" را مورد بررسی قرار می دهد.

عزیر (ارمیا یا یرمیا) یکی از پیامبران بنی اسرائیل است، پدرش خلقی است و نَسَبش به بنیامین فرزند حضرت یعقوب می رسد. او در سال چهارم سلطنت یوتاتیم پادشاه آل یهودا می زیست.



برنامه صراط روز های دوشنبه با محوریت "معرفی شخصیت های قرآنی" کاری از گروه قرآن و معارف عمومی است که از ساعت 10:05 به مدت 55 دقیقه از رادیو قرآن پخش می‌شود.



