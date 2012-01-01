جبهه مردم سالاری اعلام موجودیت کرد/ همایش رسمی 26 دی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر،نشست خبری جبهه مردم سالاری امروز یکشنبه با حضور مصطفی کواکبیان"دبیر کل حزب مردم سالاری"،مجید محتشمی "دبیر کل حزب آزادی" وبرخی دیگر از اعضا این جبهه در دفتر حزب آزادی برگزار شد.

مصطفی کواکبیان در این نشست خبری اعلام کرد: 26 دی ماه همایش رسمی جبهه مردمسالاری با حضور کانون‌های مرکزی و احزاب برگزار خواهد شد.

دبیر کل حزب مردم سالاری همچنین در خصوص منشور جبهه مردمسالاری گفت: این منشور در 5 محور با عنوان اعتقاد به ارزش‌های دینی و اصول اسلامی، اعتقاد به بند خط امام بر اساس بنیادهای انقلاب و حفظ میراث امام (ره) و شهدا، اعتقاد به قانون اساسی به ویژه حقوق ملت‌ها توجه به مطالبات و حقوق مردم به ویژه حق آزادی بیان، حق امنیت اقتصادی و سیاسی و همچنین اعتقاد به منافع ملی در سطح بین‌المللی است.

این چهره اصلاح طلب در عین حال گفت: هنوز مشخص نیست که مسوول، جانشین و سخنگوی جبهه مردم‌سالاری چه کسی است.

همچنین در این نشست خبری مجید محتشمی دبیر کل حزب آزادی و عضو جبهه مردم سالاری به همراه نمایندگان شش حزب دیگر که عضو این جبهه هستند در این نشست خبری به تشریح دیدگاه‌های خود پرداختند.

بنابراین گزارش حزب مردم‌سالاری، حزب آزادی، حزب اتحاد ملی ایران، میهن اسلامی، فرزندان ایران مستقل، کار، کانون همبستگی فرهنگیان ایران، کانون فارغ‌التحصیلان آذربایجان غربی، فارغ‌التحصیلان ابوریحان بیرونی، جمعیت سیاسی اقتدار ملی ایران، جمعیت طرفدار نظم و قانون و انجمن دانشگاهیان دانشگاه اصفهان احزاب جبهه مردم‌سالاری را تشکیل می‌دهند.