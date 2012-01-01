60 دستگاه تاکسی بیسیم به شهروندان بیرجندی خدمات می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله غلامپور گفت: حدود 30 دستگاه بیسیم به منظور سهولت تماس شهروندان با 133 درآینده نزدیک خریداری می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 60 تاکسی بیسیم خدمات دهی به شهروندان را در سطح شهر بر عهده دارند، افزود: هم اکنون در هرشیفت یک نفر بیسیم چی ، دو نفر تلفن چی و سه اپراتور جوابگوی تماس شهروندان هستند.

سرپرست سازمان تاکسیرانی بیرجند با بیان اینکه بیشترین تماس با 133 در منطقه سجادشهر و کمترین تماس در شمال شهر بوده است، اظهار اشت: باید با خدمات دهی بهتر و سریعتر به شهروندان آرامش و امنیت را برای آنان فراهم کنیم.

غلامپور به اجرای طرح برخورد با مسافر برهای شخصی در سطح شهر بیرجند اشاره کرد و گفت: برابر آئین نامه جرایم تخلفات رانندگی با مسافر برهای شخصی که در سطح شهر اقدام به حمل مسافر کنند با هماهنگی پلیس راهور شهرستان بیرجند برخورد جدی صورت خواهد گرفت و 30 هزار تومان جریمه خواهند شد.