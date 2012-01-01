مقاومت فلسطین 226 موشک و خمپاره در سال 2011 به اسرائیل شلیک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، ابو احمد گفـت: مقاومت هرگز سلاح خود را بر زمین نخواهد گذاشت و ما با همه ابزارهای موجود به مقابله با رژیم صهیونیستی می پردازیم.

وی ضمن حمایت از مقاومت مسلحانه افزود: تظاهرات مسالمت آمیز در برابر حملات جنگنده های اف 16، بالگردهای آپاچی و دیگر ابزارهای کشتار رژیم صهیونیستی کاری از پیش نمی رود.

ابو احمد با اشاره به پیشرفتهای مقاومت فلسطین اظهار داشت: پیشرفتهای مقاومت عاملی برای توجیه اقدامات رژیم صهیونیستی نیست، زیرا این رژیم شبانه روز به کشتار فلسطینی ها ادامه می دهد و از سویی مقاومت حق دارد که در برابر ارتش مجهز اسرائیل توان خود را تقویت کند.

وی با اشاره به جنجالهای اسرائیلی ها درباره قاچاق سلاح سنگین از لیبی به فلسطین افزود: این ادعاها با هدف سوق دادن جهت گیری افکار عمومی علیه مقاومت فلسطین است زیرا همگان به خوبی می دانند که ورود سلاح به غزه تا چه اندازه دشوار است.

ابو احمد با اشاره به حملات صهیونیستها به گروههای کوچک فلسطینی گفت: هدف رژیم صهیونیستی تحریک گروههای بزرگتر است.

سخنگوی گردانهای قدس با اشاره به تهدیدهای اسرائیل درباره جنگ فراگیری علیه نوار غزه اظهار داشت: اوضاع داخلی اسرائیل، تحولات منطقه و وضع آمریکا برای چنین حمله ای مساعد نیست به ویژه وضع داخلی اسرائیل به اندازه ای شکننده است که شلیک یک موشک از غزه آن را بر هم می ریزد.

وی گفت: در سال 2011 گردانهای قدس 26 شهید داشته است و در همین سال 59 موشک گراد، 39 موشک قدس، 98 گلوله خمپاره و 30 موشک 107 به سوی شهرک های اسرائیلی پرتاب کرده است.