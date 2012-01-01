به گزارش خبرنگار مهر، رقم خوردن 12 باخت در 14 مسابقه مرحله گروهی رقابت‌های این فصل لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور به هیچ عنوان برای تیمی که سال گذشته داعیه کسب عنوان قهرمانی را داشت، به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.



تیمی که سال گذشته در مرحله گروهی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور جزو هشت تیم برتر مسابقات بود و در نهایت موفق به کسب عنوان ششم شد، امسال در سراشیبی سقوط به لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه‌های کشور قرار گرفته است.



این هفته نیز ناکامی‌های نماینده بسکتبال قم ادامه یافت و طی آن تیم بسکتبال جهش ترابری قم در هشتمین بازی خانگی خود در مرحله گروهی رقابت‌های لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور مقابل تیم بسکتبال دانشگاه آزاد اسلامی تهران تن به شکست داد.



مسابقه تیم‌های جهش ترابری قم و دانشگاه آزاد اسلامی تهران در حالی در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم به برتری تیم میهمان انجامید که رقابت‌های لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور برای نماینده بسکتبال استان قم هر هفته حساس تر از گذشته می شود تا این تیم از انتهای جدول رده بندی فاصله بگیرد.



تیم بسکتبال جهش ترابری قم در چهاردهمین بازی خود نیز در خانه به میدان رفت تا بلکه با غلبه بر تیم مدعی و بالانشین دانشگاه آزاد اسلامی تهران سرانجام از انتهای جدول رده بندی لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور جدا شود اما این اتفاق رخ نداد و ناکامی‌های این تیم البته با صد در صد بدشانسی نیز ادامه یافت چرا که نماینده قم در فاصله دو ثانیه به پایان بازی از حریف خود با اختلاف دو امتیاز پیش بود و تنها بر اثر یک اشتباه داور مسابقه بازی برده را با حساب 73 بر 72 واگذار کرد.



در بین 12 تیم حاضر در این فصل مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، تیم بسکتبال جهش ترابری قم این روزها تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا بلکه از رده دوازدهم جدول رده بندی برای یک بار هم که شده جدا شود و به مکان های بالای جدول رده بندی برود اما نماینده بسکتبال قم از 13 بازی خود تا این هفته تنها در دو مسابقه به پیروزی رسیده و در 12 مسابقه به حریفان خود باخته است.



جهش ترابری قم که لیگ امسال نیز سیدعباس آقاکوچکی مربی مطرح بسکتبال کشورمان را به عنوان سرمربی در راس کادر فنی خود دارد، بعد از پیروزی قابل توجه در هفته نخست از دور برگشت مرحله گروهی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور مقابل تیم بسکتبال پویا تهران، در هفته دوم برابر تیم شهرداری گرگان با امید به کسب دومین برد خانگی و سومین پیروزی این فصل به میدان رفت اما در میان ناباوری در نهایت با اختلاف چهار امتیاز نتیجه را واگذار کرد تا همچنان قعرنشین بلامنازع جدول رده بندی لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور باشد.



نماینده بسکتبال قم در حال حاضر با کسب دو پیروزی و 12 باخت و البته کسب 16 امتیاز در مکان دوازدهم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور ایستاده است ولی این هفته باید با ذوب آهن تیم رده چهارم جدول رده بندی پیکارهای لیگ برتر بسکتبال کشور رقابت کند تا بلکه بتواند دومین پیروزی این فصل را در خانه خود به دست بیاورد.



جهش ترابری قم که در هفته آغازین از دور برگشت مرحله گروهی پیکارهای لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور در دیداری خارج از خانه برابر تیم پویا تهران با نتیجه 83 بر 78 پیروز شد و نیم فصل دوم را با پیروزی در میهمانی پویا آغاز کرد، ضمن اینکه در هفتمین دیدار خانگی خود را برابر تیم شهرداری گرگان برگزار کرد و با حساب 77 بر 73 تن به شکست داد.

