به گزارش خبرنگار مهر، تهیه برنامههای صبحگاهی جذاب و پرهیجان برای بسیاری از مردم که دوست دارند هر صبح را با امید به آینده و با نشاطی واقعی شروع کنند کار سادهای نیست. یک برنامه صبحگاهی خوب، میتواند مردم را برای تمام روزی که در انتظارشان است، آماده کند و شرایطی به وجود بیاورد که با یک نگاه جدید و با روحیه عالی، تمام روز سرحال باشند.
در حال حاضر تمامی شبکههای سیما با قرار دادن برنامهای روتین در جدول پخششان سعی دارند این اتفاق رخ بدهد، اما این برنامهها واقعا آرامش روحی و روانی و آماده شدن برای روزی پر کار را برای مخاطبان به ارمغان میآورند؟ پیشینه برنامههای صبحگاهی در تلویزیون به اوایل دهه 70 بازمیگردد که در آن دوره شبکه یک سیما "صبح بخیر ایران" را تهیه و پخش کرد.
تهیه برنامههای تلویزیونی بامدادی به دلیل ترکیبی بودن، از پیچیدگیهای خاصی برخوردار بوده زیرا محتوای آن با برنامههای شبانگاهی، عصرگاهی و حتی نیمروزی بسیار متفاوت است. معمولاً در طراحی و ساخت این گونه برنامهها به نیازهای جامعه توجه شده و تهیهکنندگان با اقشار مختلف به مشورت نشسته و براساس اطلاعات جمعآوری شده و با توجه به موضوع برنامه، نوع مخاطب و ساعت پخش را برنامهریزی میکنند.
موضوعی که باید در نظر گرفته شود این است که مخاطب در آن ساعت با دیدن برنامههای صبحگاهی باید با انگیزه مضاعف و نیروی فزاینده و با امید به زندگی و عزم بهرهوری بالا، خانه را ترک کند و وارد جامعه شود. یک برنامه صبحگاهی در نخستین ساعات روز ماموریت بسیج کردن اراده، احساسات، نیرو و تصمیم و توان افراد جامعه به منظور افزایش بهرهوری و ایجاد فضای آرام و شاد را برعهده دارد. نتیجه این توجه را بدون شک در برطرف شدن بسیاری از مشکلات در جامعه مشاهده خواهیم کرد.
برخی از تهیهکنندگان برنامههای صبحگاهی سعی میکنند گزارشگری را به شهرستانها بفرستند تا در برنامه تغییراتی ایجاد شود و مردم ایران از طریق گزارش دیده شوند. گاهی اوقات هم بنا به مناسبتهای ملی یا مذهبی برنامههای صبحگاهی از استانهای کشور پخش میشود که این کار بسیار تکراری شده و نیاز است در این حوزه نیز ایدههای جدیدی شکل بگیرد.
خلاقیت در برنامههای صبحگاهی کمتر دیده میشود شاید یکی از مهمترین دلایل این موضوع قدرت ریسکپذیری است که عوامل برنامههای صبحگاهی در تلاشند یک برنامه بدون سر و صدا را روی آنتن ببرند؛ در حالی که ریسکپذیری به تهیهکننده و عوامل این قدرت را میدهد که بتواند موضوعات جدید، ایدههای تازه و مسائل روز کشور را مورد بررسی قرار دهند.
با تغییر مدیریت در شبکهها، تغییرات در روند برنامهسازی هم شکل میگیرد. این تغییر در حالتی مورد قبول است که برنامه رشد صعودی داشته باشد و روز به روز به مخاطبانش بیفزاید. اما اگر این تغییر باعث از دست دادن مخاطب شود، لطمه جدی به برنامه و حتی شبکه تلویزیونی وارد خواهد شد.
معمولاً برنامههایی با مخاطب رو به رو میشود که از آیتمهای متعدد، جذاب، کارشناسان و مجریان متبحر استفاده کند. به نظر میرسد افزایش برآورد برنامههای صبحگاهی میتواند علاوه بر تولید فکر و ایده به تولید بخشهای جذاب و مخاطبپسند کمک کند.
در این مسیر فقط شبکه دو سیما با برنامه "مردم ایران سلام" توانست برای مدتی محدود برنامه موفق صبحگاهی ارائه و مخاطبان را با ظرفیتهای بالقوه یک برنامه صبحگاهی تقریباً استاندارد آشنا کند. شبکه یک سیما تغییراتی در برنامه صبحگاهیش ایجاد کرد که بخشهای آن بیش از چند دقیقه برای مخاطبانش قابل تحمل نبودند.
تلاش دست اندرکاران برنامه صبحگاهی جدید شبکه یک هم که با نام "صبح عالی بخیر" تولید و پخش میشد، تاکید و توجه به آیتمهای مختلفی بود که موضوعهای گوناگونی از اقتصاد گرفته تا فرهنگ و هنر و ورزش را پوشش بدهند. این گونه بود که این برنامه در سال 1388 جزء برنامههایی بود که در مقایسه با برنامه صبحگاهی شبکه های دیگر جایگاه مطلوبی نداشت.
مسوولان این شبکه با تغییرات وسیع و گسترده در این برنامه صبحگاهی، نام آن را دوباره از "صبح عالی بخیر" به "صبح بخیر ایران" تغییر دادند. حالا بعد از گذشت چند سال می توان با یک بررسی ساده فهمید گویا مدیران شبکه اول سیما قصد دارند برنامه ای جذاب را برای مردم ایران در صبح تدارک ببینند اما در این راه موفق نیستند.
چندی پیش غلامرضا بختیاری تهیهکنندگی برنامه "صبح بخیر ایران" را پس از امیر عباس حدسنی بر عهده گرفت و قولهایی داد که این در این برنامه تغییرات جدی خواهد افتاد. بختیاری در گفتگو با خبرنگاران گفته بود در دور جدید "صبح به خیر ایران"، بخش مستند ورزشی دیده شده و قرار است دوربین این برنامه به اردوهای تیمهای ورزشی سرکشی کند.
وی نقالی وقایع اجتماعی روز را از دیگر بخشهای سری جدید این برنامه ذکر کرده و از پخش بخش سفرنامه صبح به خیر ایران با نگرشی جدید خبر داده بود که متاسفانه بازهم این برنامه هنوز نتوانسته به جایگاه اصلی خودش در میان برنامههای صبحگاهی تلویزیون برسد.
"صبح بخیر ایران" اولین برنامه صبحگاهی تلویزیون به شمار می ید که در دورههای گذشته توانسته بود بسیاری از مخاطبان را در ابتدای صبح با خود همراه کند. به نظر میرسد مدیران شبکه اول سیما باید تهیهکنندگانی را برای برنامههای با سابقه و موفق انتخاب کنند که از تجربیات بالایی برخوردار باشند تا بتوانند هدایت برنامه را برعهده بگیرند و روز به روز به مخاطبان برنامه بیافزایند.
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فاطمه عودباشی
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