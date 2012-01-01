نگرانی تل آویو از زمستان اسلامی/ نظرسنجی از صهیونیستها درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، "اسرائیلی ها دوست ندارند مصریها را در جوامع دموکراتیک در سال جدید ببینند، وکیل اسرائیلی عایشه قذافی برای دفاع از الساعدی آماده می شود، تعداد ساکنان اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) در سال 2012 به هفت میلیون و هشتصد هزار نفر می رسد، نگرانی اسرائیلی ها از تبدیل بهار عربی به زمستان تاریک اسلامی و ... از جمله محورهای خبری رسانه های اسرائیلی در روز یکشنبه است.

رادیو اسرائیل



این رسانه نوشت باراک(وزیر جنگ) اقدام یهودیان افراطی در استفاده از " نشان زرد رنگ نازیسم" را در جریان تظاهراتی در قدس اشغالی محکوم کرد.



ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی استفاده یهودیان افراطی از نشان زرد رنگ نازیسم در خلال تظاهرات روز شنبه در قدس اشغالی در اعتراض به آنچه آن را ظلم به یهودیان مذهبی و تندرو در اسرائیل در برهه اخیر توصیف کردند، محکوم کرد.



رادیو اسرائیل به نقل از باراک گزارش داد به کارگیری نشان زردی که نازیها یهودیان را مجبور می کردند در خلال جنگ جهانی دوم به لباسهای خود بچسبانند، یک اقدام تنفرآمیزی است که تمام خطوط قرمز را زیر پا گذاشته است و رهبران دینی یهودیان باید این پدیده را محکوم کنند.

رادیو اسرائیل به اظهارات زیپی لیونی رئیس حزب کادیما(مخالف کابینه نتانیاهو) اشاره کرد که وی نیز این اقدام یهودیان افراطی در استفاده از نشان زرد رنگ را محکوم کرده است.



وحشت صهیونیستها از تبدیل بهار عربی به زمستان اسلامی



به گزارش مهر، روزنامه های جروزالم پست و معاریو نوشتند اسرائیلی ها دوست ندارند مصریها یا اعراب را در جوامع دموکراتیک شکوفا ببینند، اخوان و سلفی ها بهار عربی را به زمستان تاریک اسلامی تبدیل کرده اند، کمپ دیوید در صورت شکست سیاسی شورای نظامی مصر، فرو خواهد پاشید.



روزنامه های اسرائیلی به مناسبت آغاز سال 2012 میلادی، چندین نظرسنجی از افکارعمومی صهیونیستی درباره مهمترین حادثه سال 2011 از نگاه اسرائیلی ها را منتشر کردند.



روزنامه های جروزالم پست و معاریو نوشتند نتایج نظرسنجی به این شرح است : بهار عربی با 55 درصد در رده نخست، آنچه به تهدید هسته ای ایران برای تل آویو خوانده شده، در رده دوم به میزان 23 درصد قرار دارد.



روزنامه های اسرائیلی نوشتند طلوع فجر جدید در خاورمیانه در سایه بهار عربی، سبب نگرانی شدید اسرائیلی ها شده است به طوری که آنها دوست ندارند همسایگان خود در مصر یا کشورهای عربی را در جوامعی دموکراتیک و شکوفا ببینند.



برخی از کارشناسان مسائل استراتژیک اسرائیل به معاریو گفته اند احتمال نمی رود که رخدادهای غافلگیرکننده و تغییرات در منطقه سبب روی کار آمدن گروهها و جریانهای دموکراتیک و میانه رو شود.



روزنامه ها و کارشناسان اسرائیلی درباره آنچه بهار عربی نامیده می شود، اعلام کرده اند بهار عربی به سبب به قدرت رسیدن گروههای اسلامگرا مانند حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین و حزب سلفی النور در مهمترین کشور عربی یعنی مصر به زمستان اسلامی تاریکی تبدیل خواهد شد.



روزنامه معاریو نوشت : اسرائیل در حال حاضر خود را برای رویارویی با حکام جدید در مصر یعنی اخوان المسلمین آماده می کند که همان گروهی است که جنبش حماس از آن شکل گرفت، که در حال حاضر نظام تروریستی! در غزه را مدیریت می کند.



این روزنامه با ابراز نگرانی از شکست شورای نظامی حاکم بر مصر نوشت شورای نظامی حاکم که برای بقا در قدرت می جنگد، در صورت شکست به عنوان یک قدرت سیاسی، سطح معاهده صلح امضا شده میان مصر و اسرائیل در کمپ دیوید آمریکا در سال 1979 میلادی کاهش یافته و در نهایت فرو خواهد پاشید و در نتیجه اسرائیل وارد آتش بس بی ثبات با مصر خواهد شد.



این روزنامه نوشت همین سناریو می تواند در ارتباط با اردن هم تکرار شود اما با احتمالات کمتر.



این روزنامه همچنین با اذعان به قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران، اعتراف می کند که گزینه نظامی علیه ایران به خاطر برنامه هسته ای این کشور پیچیده تر از هر زمانی شده است.



همچنین روزنامه هاآرتض نوشت اسرائیل، سناریوهای پس از بشار اسد در سوریه را بررسی می کند.



تعداد جمعیت فلسطین اشغالی



روزنامه هاآرتض جمعیت مناطق اشغالی 1948 که صهیونیستها این مناطق را با گذاشتن نام اسرائیل بر آنها، همچنان در اشغال خود دارند، تا اول ژانویه 2012 میلادی، هفت میلیون و هشتصد هزار نفر دانست که یک میلیون و ششصد هزار نفر آنها عرب هستند.



بر اساس این گزارش، صهیونیستها(مهاجران غیر قانونی که از دیگر مناطق جهان به فلسطین آورده شده اند) 75 درصد جمعیت مناطق اشغالی را به خود اختصاص می دهند.



مرکز آمار رژیم صهیونیستی همچنین از ورود 17 هزار و 500 مهاجر جدید به تل آویو در سال گذشته میلادی خبر داد.



جروزالم پست : یهودیان افراطی، اسرائیل را به آلمان نازی تشبیه کردند.



این رسانه اسرائیلی نوشت یهودیان تندرو شرکت کننده در تظاهراتی در قدس(اشغالی)، اسرائیل را به آلمان نازی تشبیه کردند.



این روزنامه به نقل از یکی از تظاهرات کنندگان نوشت : آنچه در اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) رخ می دهد، همانند رخدادهای آلمان زمان نازیهاست.



یک شرکت کننده دیگر گفت ما اینجا احساس می کنیم در آلمان پیش از جنگ جهانی دوم به سر می بریم.



تظاهرات کنندگان از جمله کودکان لباسهای سفید و سیاهی همانند یهودیان بازداشت شده در اردوگاههای آلمان نازی به تن کردند و همچنین آنچه را به ستاره یهود نامیده می شود، به لباسهای خود چسباندند.



حمله مجدد نظامیان صهیونیست به کرانه باختری



رادیو اسرائیل همچنین از حمله صبح امروز نظامیان صهیونیست به کرانه باختری اشغالی و ربودن سه فلسطینی دیگر خبر داد.



بر اساس این گزارش، نظامیان اسرائیلی یک فلسطینی را در نزدیکی نابلس بازداشت کردند، همچنین یک فلسطینی در روستای یاسوف به سبب پرتاب سنگ به سوی یک خودروی نظامی اسرائیلی و یک فلسطینی دیگر در روستای عزون در شهر قلقیلیه بازداشت شد.



ارتش اسرائیل تقریبا هر روز به کرانه باختری حمله می کند و آزادانه هر فلسطینی را که از نظر صهیونیستها مظنون باشد، دستگیر می کند.