ضرورت افزایش نظارت سازمان نظام مهندسی در ارتقای استانداردهای ساختمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید برقی در همایش استانی دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در محل سالن اجتماعات دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان این شهرستان تاکید کرد: جامعه انتظار دارد سازمان نظام مهندسی نسبت به استانداردسازی مصالح به کار رفته در ساختمانها حساسیت‌های لازم را از خود نشان دهند، چرا که اکثر نمایندگان و مسئولان شهری به صورت علمی، از کیفیت مصالح اطلاعاتی ندارند و لازم است متخصصان این حوزه در این امر تداخل کنند.

وی با اشاره به اهمیت کار مهندسان در طراحی‌های شهری اظهار داشت: با توجه به نقش مهندسان در پی‌ریزی ساختارهای شهری، جامعه از مهندسان عزیز انتظار دارد تا در طراحی‌های شهری نسبت به ایجاد امنیت روحی و روانی شهروندان عزیزاهمیت ویژه ای قایل شوند.

برقی در ادامه با اشاره به اهمیت بحث اشرافیت در امنیت روانی جامعه اظهار داشت: در جامعه اسلامی بایستی مهندسان در طراحی ها ازنظر روانی و امنیت روحی خانواده ها را در نظربگیرند مخصوصاً که بحث اشرافیت در جامعه اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است.

همچنین ایرج شهین ‌باهر، رئیس سازمان نظام مهندسی استان در این جلسه اظهار داشت: واقعاً جای خوشوقتی است که مسئولان آگاه و حساس به مسائل فنی همچون آقای مهندس برقی حضور دارند و پی گیر اجرای مقررات ملی ساختمان هستند مطمئناً حضور ایشان باعث دلگرمی همکاران بنده در شهرستان است.

وی در ادامه اظهار داشت: همانگونه که مسئولان محترم و همکاران گرامی اطلاع دارند استانداردسازی و کنترل در بخش تولید و توزیع مصالح بر عهده اداره‌ی محترم استاندارد بوده و این مسئله یعنی استانداردسازی مصالح از دغدغه‌های مسئولان عمرانی و اجرایی و سازمان نظام مهندسی استان است که امیدوارم با محقق شدن این امر گامی در جهت ایجاد امنیت بیشتر درساختمانها برداشته شود.