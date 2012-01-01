استقبال ایران از توافق برای تشکیل دولت جدید بوسنی و هرتسه گوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوالی در خصوص موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال توافق اقوام بوسنی برای تشکیل دولت جدید به رغم گذشت مدت زمانی بالغ بر پانزده ماه از زمان برگزاری انتخابات سراسری، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از توافق اقوام مختلف بوسنی و هرتسه گوین برای تشکیل دولت جدید و نیز تلاش های صورت گرفته در این مسیر، استقبال نموده و آن را گامی رو به جلو در روند استقرار صلح و ثبات پایدار در این کشور می داند.

رامین مهمانپرست ابراز امیدواری کرد که تجارب حاصل از این مهم ، ضمن کمک به تقویت اصل همزیستی مسالمت آمیز در چارچوب گفتمان سازنده و موثر بتواند مسیر مناسبی را برای توافق تمامی طرف ها در حل و فصل ریشه ای دیگر مشکلات در چارچوب بوسنی چند قومی و متحد فراهم سازد.