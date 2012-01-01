برون سپاری 100 خدمت دستگاهی قم به دفاتر پیشخوان دولت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن محرری ظهر یکشنبه در دومین همایش استانی و آئین افتتاح خدمات پیشخوان دولت که در تالار آب قم برگزار شد، با تاکید براینکه براساس وعده سال گذشته کارگروه دفاتر پیشخوان دولت اکنون به مرحله ای رسیده ایم که 100 عنوان خدمت 19 دستگاه دولتی برون سپاری شده است، گفت: امیدواریم با گسترش واگذاری این خدمات، تا اوایل سال آینده 50 خدمت دولتی را نیز به دفاتر پیشخوان دولت واگذار کنیم.



توسعه دفاتر پیشخوان دولت در راستای اصل 44 قانون اساسی



رئیس کارگروه دفاتر پیشخوان دولت در قم با بیان اینکه این نوع واگذاری‌ها در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و تقویت بخش خصوصی کشور است، گفت: اکنون فصل آن رسیده که با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و خدمات رسانی بهتر، سریع تر و کیفی تر به مردم به چابک سازی و کوچک کردن دولت و ادارات دولتی اقدام کنیم.



ارائه گزارش عملکرد کارگروه دفاتر پیشخوان دولت استان قم



وی با تصریح این مطلب که قم پیشتاز ارائه الکترونیکی خدمات است، گفت: طی دو سال گذشته کارگروه دفاتر پیشخوان دولت توانسته با 23 نشست رسمی و 61 نشست دیگر به یک جمع بندی درست از نیازهای مردم و خواسته‌های مدیران دفاتر پیشخوان دست یابد.



محرری با تاکید بر اینکه تاکنون 170 بازدید از دفاتر و موارد زیادی پی‌گیری مشکلات و خواسته‌های مردمی داشته است، بیان داشت: درحال حاضر 130 دفتر خدمات پیشخوان شهری و روستایی در سطح استان قم فعالیت می‌کنند که شامل 70 دفتر شهری و 60 دفتر روستایی می‌شود.



معاون استاندار قم با بیان اینکه حدود 20 دفتر مجهز به سیستم خودپرداز هستند، عنوان کرد: بسیاری از دفاتر مجهز به نرم افزارهای پیشرفته ازجمله نرم افزار ثبت تخلفات و درج شکایات مردمی هستند.



وی با ابراز خرسندی از تجهیز همه دفاتر خدمات پیشخوان دولت به تابلوی جدید، ادامه داد: تاکنون 21 خدمت شرکت آبفا به 28 دفتر و بیش از 7 خدمت شرکت گاز استان قم به 15 دفتر واگذار شده است.



ابراز نگرانی از استیجاری بودن دفاتر خدمات پیشخوان دولت



رئیس کارگروه دفاتر پیشخوان دولت در قم، با بیان اینکه 62 دفتر خدماتی در اماکن استیجاری استقرار دارند، گفت: استقرار استیجاری و موقت یکی از عمده ترین مشکلات این صنف است که باید با همکاری مدیران استان و همت روسای دفاتر پیشخوان دولت برطرف شود.



اشتغال زایی برای 420 نفر در استان قم



محرری از اشتغال نزدیک به 420 نفر در دفاتر پیشخوان دولت خبر داد و گفت: متاسفانه 33 دفتر خدماتی از قبیل 3 دفتر خدماتی بیمه خدمات درمانی، 5 دفتر پلیس+10 و... هنوز رسما به خانواده دفاتر الکترونیکی ارائه خدمات دولتی نپیوسته‌اند که در این زمینه تلاش‌های لازم صورت گرفته است.



وی با بیان اینکه واگذاری خدمت بیش از 19 دستگاه دولتی آغاز شده است، بیان داشت: باید به مرحله ای برسیم که با ایجاد 30 دفتر پیشخوان دیگر براساس جغرافیای استانی این دفاتر را به 160 دفتر افزایش داده تا بتوانیم به عموم مردم استان در شهر و روستا خدمت رسانی بیشتر و بهتری داشته باشیم.



ضرورت آموزش و ارتقا آگاهی های مدیران دفاتر



رئیس کارگروه دفاتر پیشخوان دولت در قم آموزش و ارتقای آگاهی‌های علمی مدیران و کارکنان دفاتر پیشخوان دولت را خواستار شد و گفت: باید این دفاتر به مرحله ای برسند که از لحاظ امکانات و تجهیزات فیزیکی و الکترونیکی به روز شوند و بهترین خدمات را به مردم بدهند.



وی بر ایجاد فضای رقابتی در میان دفاتر پیشخوان دولت تاکید کرد و گفت: ما اعتقاد نداریم که با ارائه تسهیلات و خدمات دولتی به این دفاتر می توانیم سبب رشد و توسعه آنها شویم بلکه وظیفه ما واگذاری خدمات دستگاهی به این دفاتر است.



درخواست برخی از مدیران دفاتر غیر منطقی است



محرری برخی درخواست‌های مدیران دفاتر پیشخوان دولت را غیرمنطقی دانست و گفت: دولت درصدد کوچک سازی و چابک کردن خود است و قصد ندارد بار خدمات این نوع دفاتر را بر دوش بگیرد.



وی با تاکید براینکه زمینه اقتصادی شدن و توسعه دفاتر پیشخوان دولت فراهم شده است، گفت: دستگاه های دولتی این اجازه را پیدا کرده اند که خدمات خود را به دفاتری ارائه بدهند که از لحاظ تکریم ارباب رجوع و مشتری مداری توانمند باشند.



دستگاه های دولتی در انتخاب دفاتر خدماتی آزاد هستند



معاون استاندار قم با تاکید براینکه نسبت به واگذاری خدمات دولتی به دفاتر گزینشی عمل خواهیم کرد، افزود: این روش باعث ایجاد رقابت در میان دفاتر و کیفیت بخشی خدمات به مردم خواهد شد.



وی از رفع ممنوعیت صدور مجوز برای راه اندازی دفاتر خدمات پیشخوان دولت خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزی‌هایی که انجام شده است طی چهار ماه آینده با جانمایی و آمایش جغرافیایی و براساس نیاز مردم مجوز تاسیس دفاتر خدماتی را صادر خواهیم کرد.



انتقاد از روند کند الکترونیکی شدند پست بانک ها



رئیس کارگروه دفاتر پیشخوان دولت استان قم، با انتقاد از عدم فرهنگ سازی الکترونیکی شدن پرداخت قبوض در پست بانک و دفاتر پیشخوان گفت: در شان یک مجموعه خدمات الکترونیکی نیست که بیش از نیمی از فعالیت هایش اختصاص به دریافت قبض حضوری مردم داشته باشد و باید هرچه زودتر این روند اصلاح شود.



محرری با تاکید براینکه دفاتر پیشخوان خدمات روستایی نیاز به حمایت جدی دارند، بیان داشت: درصدد هستیم موضوع بیمه مدیران این دفاتر و نیز تسریع در واگذاری خدمات برخی از دستگاهی دولتی در روستاها را باجدیت پی گیری کنیم.

