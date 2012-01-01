نگارخانه "پیشگام" در یزد افتتاح شد/ آثار استاد رسولی نخستین مهمان نگارخانه

به گزارش خبرنگار مهر، نگارخانه پیشگام پیش از ظهر یکشنبه با حضور جمعی از هنرمندان و علاقمندان آثار هنری همچنین استاد جلیل رسولی، افتتاح شد.

در این مراسم 36 اثر هنری استاد جلیل رسولی در زمینه نقاشی خط که در طول سال های مختلف توسط وی طراحی شده بود به نمایش گذاشته شد.

مدیرعامل شرکت پیشگامان رسانه کویر در مراسم افتتاح این نگارخانه با اشاره به اینکه نگارخانه پیشگام وابسته به شرکت پیشگامان کویر است، اظهار داشت: گروه پیشگامان در راستای اهداف آرمانی خود تصمیم گرفت شرکتی با عنوان پیشگامان هنر تاسیس کند.

سید رضا قبله زاده افزود: از جمله ملزومات فعالیت هنری، داشتن نگارخانه است که برای نخستین بار توانستیم نگارخانه تخصصی هنر در یزد را با نمایش آثار هنری استاد جلیل رسولی افتتاح کنیم.

وی افزود: به زودی آثار سایر هنرمندان گرانقدر کشور نیز در این نگارخانه رونمایی خواهد شد.

استاد جلیل رسولی در سال 1326 در همدان متولد شد و با دریافت درجه استادی از استاد سید حسن میرخانی 1367 در زمینه خط به عنوان یکی از استادان صاحب سبک فعالیت می کند.

وی دارای آثار و تالیفات و ترجمه های گسترده ای در زمینه نقاشی خط است که می توان به جان جانان، یادگار عشق، چهار فصل، کتابت ترجمه فارسی نهج البلاغه،کتابت دیوان حضرت امام (ره)، مرقع برگ سبز و ... اشاره کرد.

از فعالیتهای علمی و هنری وی نیز می توان به نمایش آثار در گالری سیحون در سال 1352، نمایشگاه انفرادی گالری سیحون 1353، نمایشگاه انفرادی لندن 1355، نمایشگاه گروهی.تهران 1356، نمایشگاه انفرادی.نگارخانه‌ی شیخ، 1357، نمایشگاه انفرادی .فرهنگسرای نیاوران 1358، نمایشگاه انفرادی موزه نگارستان 1358، نمایشگاه انفرادی انجمن فرهنگی فرانسه در تهران 1359، نمایشگاه انفرادی موزه هنرهای معاصر 1360، نمایشگاه انفرادی.پاکستان 1360و ... اشاره کرد.

وی از سال 1362 تاکنون نمایشگاه های متعددی در کشورهای ایتالیا، انگلستان، قطر، کویت، لبنان، سوریه، ترکیه، ژاپن و چین برگزار کرده است.

آثار این هنرمند بزرگ کشورمان در نگارخانه پیشگام در طبقه منفی یک رستوران خوان دوحد در یزد بلوار عاصی زاده کوچه سنگریزه به مدت یک هفته دایر است.