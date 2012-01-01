راننده روبنده پوش فرانسوی 45 دلار جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، پلیس این زن مسلمان روبنده پوش که هنگام رانندگی به نوعی مردد بود را متوقف کرد و در بررسی از نزدیک متوجه شد که وی روبنده پوشیده است.

لارنت دوفو سخنگوی پلیس محلی گفت: برای پلیس پوشیدن روبنده هنگام رانندگی کردن درست مثل خوردن مواد غذایی هنگام رانندگی است.

فرانسه در ماه اکتبر پوشیدن روبنده و برقع در اماکن عمومی را ممنوع اعلام کرد و بدنبال آن مورد انتقادهای شدید از سوی مسلمانان و مدافعان حقوق و آزادی های بشر قرار گرفت، براساس این قانون پوشیدن روبنده در اماکن عمومی علاوه بر جریمه می تواند شرکت اجباری در کلاسهای شهروندی را برای افرادی که قانون را نقض کرده اند به دنبال داشته باشد.

پیش از این نیز در ماه دسامبر زن 32 ساله روبنده پوش به 15 روز شرکت در کلاسهای شهروندی محکوم شد چرا که از برداشتن روبنده خود برای احراز هویت امتناع کرده بود.

این درحالی است که برخی زنان روبنده پوش فرانسه اظهار داشته اند تصمیم ندارند از این قانون تبعیت کنند حتی اگر به دوسال زندان محکوم شوند.

