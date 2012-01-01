عبدالحسین روح الامینی دبیرکل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، ثبت نام خود در انتخابات مجلس نهم را تکذیب کرد و افزود: بنده از حسن ظن جامعه رسانه ای تشکر می کنم ولی در این دوره از انتخابات ثبت نام نکرده‌ام چرا که هم اکنون در سنگر دانشگاه فعالیت می کنم.

وی گفت: بنده چندین ماه قبل اعلام کرده بودم که به دلیل مشغله های کاری و مسئولیت هایی که دارم نمی توانم در انتخابات شرکت کنم ضمن آنکه این مشغله ها کمتر از نمایندگی نیست و از اهمیت بسیاری برخوردار است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در دهه 60 و در انتخابات مجلس سوم یکی از اعضای شورای انقلاب فرهنگی قصد کاندیداتوری در انتخابات را داشت وقتی نظر رهبر معظم انقلاب که در آن زمان رئیس جمهور بودند را جویا شد ایشان تاکید کردند که اهمیت جایگاه علمی کمتر از مجلس نیست.

روح الامینی در عین حال افزود: البته حضوری فعال و چشمگیر در انتخابات خواهیم داشت و در قالب وحدت اصولگرایان در انتخابات شرکت خواهیم کرد.

دبیرکل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی ادامه داد: رسانه ها آرزوهای خود را می نویسند اما بهتر است قبل انتشار هر خبر اطلاعات کافی آن را به دست آورند.

عضو شورای مرکزی جبهه ایستادگی خاطرنشان کرد: بنده در نشست خبری حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی اعلام کرده بودم که قصد شرکت در انتخابات را ندارم چرا که معتقدم باید راه را برای نسل سوم باز کرد.

این فعال سیاسی با بیان اینکه با تمام قوا در صحنه هستم افزود: در جهت مشارکت حداکثری مردم برای انتخاب افرادی صالح ، کارآمد و مقبول که بتوانند نقش تاثیرگذاری را در مجلس ایفا کنند در قالب جبهه ایستادگی و در نهایت جبهه متحد اصولگرایان تلاش می کنم.

بنابراین گزارش، روز گذشته یکی از پایگاه های خبری نام عبدالحسین روح الامینی را در فهرست داوطلبان انتخابات مجلس نهم قرار داده بود و وی را نامزد جبهه ایستادگی یا جبهه متحد اصولگرایان معرفی کرده بود.