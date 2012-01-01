بزرگداشت ازدواج دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام فرید مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با بیان مطالبی در ارزشمند بودن ازدواج و تشکیل خانواده، راهکارهایی را برای کسب موفقیت در زندگی مشترک توصیه کرد.



وی راه رسیدن به موفقیت را داشتن اهداف بزرگ و پشت کار و اراده بیان کرد و گفت: موفقیت در زندگی به معنی داشتن توانایی مالی و یا موقعیت اجتماعی خوب نیست.



حجت الاسلام محمدی تبار معاون فرهنگی واحد کرج نیز با اشاره به آیاتی از سوره رم یکی از نعمت‌های بزرگ الهی را آرامش و اطمینان قلبی عنوان کرد که خداوند با خلقت جفتی از جنس آدم این آرامش را به انسان ها هدیه کرده است.



معاون فرهنگی واحد کرج افزود: پیوند مقدس ازدواج مقدمه و وسیله رسیدن دو جوان به آرامش در زندگی است که محور اصلی یک زندگی سالم و آرام در خانواده زن است.



در این مراسم همچنین طالبی معاونت قضایی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب اسلامی دادگستری استان البرز به حفظ کانون خانواده به عنوان یک بنیاد مقدس و ارزشمند در جامعه اسلامی به عنوان وظیفه هر یک از زوجین اشاره کرد و گفت: مودت و رحمتی که به موجب ازدواج برای انسان فراهم می شود و خداوند در قرآن به آن اشاره دارد موهبتی است که ما ملزم به حفظ آن هستیم. وی این وظیفه را بر عهده دولت، مسئولین نهادهای فرهنگی و همچنین خود خانواده ها بیان کرد.



وی با برشمردن نکاتی همچون حفظ هیجان و عشق اولیه زندگی با منطق، احترام، تکریم و داشتن رفتار مناسب با همسر و افراد خانواده، رعایت آراستگی و نظافت در محیط خانه، حفظ کانون خانواده در برابر عوامل خارجی تهدیدکننده‌ای از قبیل دوستان نامناسب، استفاده نادرست از تلفن، موبایل، اینترنت و سایر تکنولوژی ها، داشتن کلام محبت‌آمیز و نظافت در کلام، داشتن مهارت حل و فصل اختلاف نظرات و نیز انتظارات معقول و منطقی از طرف مقابل را از عوامل بسیار مهم در حفظ و بقای زندگی مشترک مطرح کرد.



از برنامه های دیگری که در این مراسم برگزار شد شعرخوانی کشاورز یکی از شاعران برجسته کرج بود که با استقبال زوجین دانشجو همراه بود.



در پایان این مراسم نیز کارگاه های آموزشی همزمان به صورت جداگانه برای خانم ها و آقایان برگزار شد که در آن اساتید گروه های پرستاری و روان شناسی به بیان مطالبی در خصوص مهارت های لازم برای زندگی مشترک پرداختند.