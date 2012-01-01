فاز اول طرح توسعه امامزاده سید محمد در مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست نمایندگی اوقاف و امور خیریه منطقه ثامن مشهد ظهر یکشنبه در این مراسم اظهار داشت: بنای امامزاده سید محمد مشهور به گنبد خشتی واقع در چهار سوق یا چهار سوی نوغان یکی از چند زیارتگاه مهم پس از حرم امام رضا(ع) در مشهد است.

مرتضی حقیقی گفت: قبل از اجرای طرح توسعه امامزاده سید محمد، این بنا شامل یک سرداب با دو سنگ قبر، یک چهار طاقی مربع شکل به ابعاد 10 متر در 10 متر بر روی سرداب و یک سنگ قبر نفیس در کف چهار طاقی است.

وی ادامه داد: در راستای عملیاتی سازی طرح توسعه و همچنین مقاوم سازی بنای امامزاده سید محمد، طرحی ارائه و به زودی اجرا خواهد شد.

سرپرست نمایندگی اوقاف و امور خیریه منطقه ثامن مشهد در خصوص توسعه این بقعه گفت: در فاز اول طرح توسعه موقت 350 متر فضای سرپوشیده و 250 متر محوطه باز به امامزاده اضافه شده و در فاز های بعدی رواقهای جدیدی به بقعه اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به بودجه این کار گفت: تاکنون بیش از 50 میلیون تومان هزینه توسعه این بقعه شده که توسط اداره کل اوقاف خراسان رضوی پرداخت شده است.

حقیقی اضافه کرد: همچنین بناست تا در آینده نزدیک نسبت به خریداری املاک اطراف امامزاده اقدام و دسترسی به حاشیه خیابان طبرسی مهیا شود.