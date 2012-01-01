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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۵۹

هیئت نمایندگان دوره قبل اتاق بازرگانی خرم آباد تجلیل شدند

هیئت نمایندگان دوره قبل اتاق بازرگانی خرم آباد تجلیل شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: در نهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد با حضور مدیران دولتی و خصوصی استان لرستان و فعالان عرصه صنعت، معدن و تجارت از هیئت نمایندگان دوره قبل اتاق خرم آباد تقدیر به عمل آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد در این جلسه ضمن تقدیر از زحمات و تلاشهای رئیس قبلی اتاق و هیئت نمایندگان دوره قبل گفت: بدون شک آنچه اکنون در دست ماست حاصل زحمات و تلاشهای بی شائبه دوره های قبل اتاق بازرگانی است.

حسین سلاح ورزی ضمن اشاره به تلاشها و زحمات 12 ساله حسین جهانگیر رئیس قبلی اتاق بازرگانی گفت: هیئت نمایندگان قبلی اتاق بازرگانی در طول دوران فعالیت خود منشأ کارهای ارزشمندی در بخش خصوصی استان بوده اند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان نیز ضمن تقدیر از زحمات هیئت نماینگان دور قبل اتاق گفت: فعالیتهای اتاق بازرگانی خرم آباد از زمان تاسیس تا کنون روندی صعودی داشته که حاصل تلاش تجار، بازرگانان و مدیران بخش خصوصی استان است.

حجت الله بیرانوند به تعامل مثبت اتاق بازرگانی و سازمانهای دولتی اشاره کرد و بیان داشت: همواره همکاریهای اتاق بازرگانی با سازمانهای دولتی استان بسیار مثبت و خوب بوده که این امر حاصل زحمات و تلاشهای روسای سابق و کنونی اتاق است.

کد مطلب 1498511

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