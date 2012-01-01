نظام آموزشی 6-3-3 از سال تحصیلی آینده اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش؛ در هشتصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش که در روز سه‌شنبه 29 آذرماه 90 برگزار شد، نحوه استقرار نظام جدید آموزشی به تصویب رسید.

در ماده واحد این مصوبه آمده است: در اجرای مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بیانیه مأموریت آن مبنی بر قرار 12 پایه تحصیلی (چهار دوره سه ساله) در ساختار نظام آموزش و پرورش، شورای عالی آموزش و پرورش موارد زیر را مصوب می‌‌کند:

1ـ ساختار نظام آموزشی که دارای 12 پایه تحصیلی است، به دو دوره شش ساله ابتدایی و متوسطه تقسیم می‌شود.

2ـ ساختار جدید نظام آموزشی از سال تحصیلی 92ـ91 آغاز و هر سال دو پایه تحصیلی جدید براساس الگو مستقر شود.

محتوای برنامه درسی پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی 91ـ90 به منزله گام اول در استقرار جدید آموزشی تلقی می‌شود.

3ـ به منظور اجرای مطلوب ساختار جدید، وزارت آموزش و پرورش موظف است:

1ـ3ـ با تأمین و بسیج منابع و امکانات و استفاده از نیروهای توانمند و واجد شرایط زمینه دستیابی دانش‌آموزان را به تمامی ساحت‌های تعلیم و تربیت فراهم آورد.

2ـ3ـ برنامه‌های خود را برای تحقق مفاد سند تحول بنیادین به ویژه در زیرنظام‌های اصلی شامل برنامه درسی، تربیت معلم و تأمین منابع انسانی، راهبری و مدیریت، تأمین و تخصیص منابع مالی، تأمین فضا، تجهیزات و فناوری ـ پژوهش و ارزشیابی را حداکثر ظرف یک سال تهیه و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برساند.

3ـ3ـ با برگزاری دوره‌های آموزشی لازم و توانمندسازی معلمان ذی‌ربط، از سال تحصیلی 92-91 نظام دوری را به تدریج در دوره سه ساله اول ابتدایی اجرا کند.

4ـ3ـ همزمان با تغییر ساختار،‌ محتوای کتب درسی را براساس زیرنظام برنامه درسی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش تغییر دهد.

وزارت آموزش و پرورش پس از یک سال از اجرای استقرار ساختار نظام آموزشی جدید، گزارش ‌عملکرد خود را به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه می‌دهد و در صورت فراهم بودن شرایط و تصویب شورا می‌تواند آن را در زمان کوتاه‌تر اجرا کند.

برابر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش موظف به تعیین نحوه اجرای سند تحول بنیادین است و در این راستا مصوبه هشتصد و پنجاه‌ویکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر نحوه استقرار نظام جدید آموزشی "3ـ3ـ6" که توسط رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد به امضای احمدی‌نژاد، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، حاجی‌بابایی رئیس شورای عالی و وزیر آموزش و پرورش و مهدی نوید ادهم، دبیر شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است.