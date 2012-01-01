نمایشگاه بزرگ کتاب در بابل برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بابل، با همکاری شهرداری بابل و انتشارات رخ مهتاب در محل کتابخانه عمومی شهیدان نجاریان نمایشگاه بزرگ و متنوع کتاب دایر کرد.

در این نمایشگاه حدود سه هزارعنوان و هفت هزار نسخه کتاب از انواع انتشارات مختلف کشوری در عرصه نشر کتاب به چشم می خورد که مورد استقبال گسترده مردم شهرستان بابل اعم از اساتید و دانشجویان دانشگاهها، دبیران و دانش آموزان مدارس، بازاریان و سایرین قرار گرفت.

روزانه در حدود 500 نفر جهت بازدید از نمایشگاه به کتابخانه مراجعه کردند.

نکته قابل توجه در این نمایشگاه، تخفیف 50 درصدی کتابها به خصوص کتابهای نفیس و ذی قیمت همچون قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه بوده که مورد توجه و استقبال شدید مردم قرار گرفت.

بازدید کنندگان رضایت و خرسندی خویش را از بر پایی چنین نمایشگاهی اعلام و خواستار برپایی آن در طول سال شدند.

سیر موضوعی نمایشگاه عامه پسند و در حوزه های تاریخی، مذهبی، ادبیات، روانشناسی و پزشکی بوده است.