اقتصاد اولویت نخست و اساسی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد ویسکرمی در نهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد اظهار داشت: اکنون اقتصاد اولویت اول کشور است و راهبرد اصلی و اساسی نظام جمهوری اسلامی در رشد و نمو اقتصادی است چرا که رشد و نمو اقتصادی در دنیا قدرت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: مدیران واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی علی رغم همه سختیها، بحرانها و تحریمهای کنونی کشور مشغول فعالیت در عرصه اقتصاد هستند و با رفع مشکلات و معضلات اقتصادی به مردم، دولت و اقتدار نظام کمک می کنند.

در پایان این نشست روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و همچنین رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد با اهدای هدایا و لوح تقدیر به رئیس قبلی و اعضا هیئت نمایندگان دوره قبل اتاق خرم آباد از زحمات آنها تقدیر به عمل آوردند.