حضور نمایندگان کاندیداها هنگام شمارش آراء در شعب اخذ رأی بلامانع است

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نظارت بر روند انتخابات و نحوه شمارش آراء از سوی معتدمان بیان کرد: این انتخابات مردمی خواهد بود و شمارش آراء مردم نیز با حضور نماینده ای از فرمانداری، هیئت نظارت، هیئت اجرایی و توسط اعضای شعب (معتمدین) انجام می شود.



وی افزود: برای شمارش هر چه شفاف تر نیز حضور نمایندگان کاندیداها در محل شمارش آراء بلامانع خواهد بود.



فرماندارکرج بیان کرد: نمایندگان کاندید شده می توانند با معرفی افراد به ستاد انتخابات و با تشخیص نامزد با صدور کارت شناسایی، بدون هرگونه دخل و تصرف در شعبه اخذ رأی بر روند شمارش آراء نظارت داشته باشند.



وی تعداد این نمایندگان رادرهرشعبه 1نفرذکرکرد.



این مسئول حضور نمایندگان کاندیداها را در شعب اخذ رأی در برگزاری انتخاباتی کاملاً شیشه ای که مانع از هرگونه دروغ پردازی می شود بر روند انتخابات موثر دانست.

