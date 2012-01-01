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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۴۳

مظفری:

تسهیلات 11 درصد پرونده های اشتغال در بانکهای گلستان پرداخت شد

تسهیلات 11 درصد پرونده های اشتغال در بانکهای گلستان پرداخت شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان گفت: از تعداد چهار هزار و 580 پرونده اشتغال ارسالی به بانکها، تسهیلات 433 پرونده معادل 11 درصد آن تحقق یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، خواجه مظفری عصر یکشنبه حسینعلی در نهمین جلسه کارگروه اشتغال استان گفت: تسهیلاتی که برای کل پرونده ها در نظر گرفته شده 90 میلیارد ریال است که تا کنون 9 میلیاردو 700 میلیون ریال ان پرداخت شده است.

وی افزود: راستی آزمایی این طرحها هم از سوی شورای نظارت استان و هم از سوی بازرسان وزارت کشور به صورت محرمانه انجام می گیرد.

خواجه مظفری ادامه داد:504 نفر در بخش خود اشتغالی تسهیلاتی بالغ بر 35 میلیارد ریال دریافت کرده اند که کل مبلغ تسهیلات این بخش 300 میلیارد ریال بوده است.

رحمان  تقوی مدیر عامل بانک ملی استان گلستان گفت: در بخش مشاغل خرد و خود اشتغالی به 85 فقره طرح 70 میلیایرد ریال تسهیلات پرداخت شد.

وی افزود: در بخش مشاغل خانگی نیز به 56 فقره طرح 20 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد.

معصومی سرپرست بانک ملت استان گلستان نیز گفت: تعداد طرحهای معرفی شده به این بانک در کل 97 طرح بود که تسهیلات تعلق گرفته به آنها بالغ بر 20 میلیارد و 150 میلیون ریال شده است.

جمال لیوانی مدیر شعب بانک سپه استان گلستان گفت: 272 پرونده به این بانک معرفی شده است که 150 طرح مصوب و 60 طرح تسهیلات دریافت کرده اند.

کد مطلب 1498522

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