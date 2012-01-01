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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۲۸

بررسی عشق از منظرهای علمی، فلسفی و الهیاتی

بررسی عشق از منظرهای علمی، فلسفی و الهیاتی

توماس جی اورد در قالب کتابی به بررسی عشق از منظرهای فلسفی، علمی و الهیاتی پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عشق مفهومی فربه است که از منظرهای گوناگون علمی، فلسفی و الهیاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

برخی مطالعات علمی معتقد هستند که نوع بشر اساساً خودخواه است، بر این اساس صحبت در مورد برخی از فضایل بشری کاری عبث و بی معناست.

نویسنده در این اثر ادعاهای طرح شده در علم در خصوص خودخواهی و دیگرخواهی را مورد بررسی قرار داده و از منظرهای فلسفی و الهیاتی به این ادعاها پاسخ داده است.

بر این اساس این مطالعه کمکی به ادبیات موضوع پیرامون عشق و نوع دوستی می کند. نویسنده معتقد است مطالعه علمی از عشق و نوع دوستی و بررسی ادعاهای علمی در این خصوص با فلسفه و الهیات باعث می شود نوع بشر درک و فهم بهتری از خود داشته باشد.

بر این اساس نویسنده فرضیه های موجود درباره عشق را در بستر علومی چون علوم اجتماعی، علوم زیستی و کیهان شناسی مورد بررسی قرار داده است.

این اثر با عنوان "تعریف عشق" از سوی گروه انتشاراتی بیکر منتشر شده است.

کد مطلب 1498523

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