ثبت نام 16 کاندیدای مجلس در شهرستان جهرم

به گزارش خبرگزاری مهر، داود ملکوتی در جلسه هیئت اجرایی شهرستان جهرم اظهار داشت: انتخابات مجلس شورای اسلامی یک امتحان بزرگ برای مردم و دولت است.

وی افزود: اهمیت این موضوع بدین خاطر است که در فصل بیداری اسلامی چشم مردم این کشورها به انتخابات ایران دوخته شده چون انقلابهای امروز دنیا از انقلاب اسلامی ایران الگو گرفته اند.

فرماندار جهرم تاکید کرد: دستگاههای اجرایی شهرستان به هیچ عنوان حق دخالت و جانبداری از کاندیداها را نخواهند داشت و تنها وظیفه مهیا کردن زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات را بر عهده دارند.

ملکوتی از مردم و کاندیداها خواست که در راستای آرمانهای انقلاب اسلامی و خون مطهر شهدا سعی کنند در تبلیغات حفظ ارزشهای اسلامی و بیانات رهبر معظم انقلاب را مدنظر قرار دهند.

فرماندار شهرستان جهرم گفت: در حوزه انتخابیه جهرم 16 نفر برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی نام نویسی کرده اند که از این تعداد یک نفر تحصیلات حوزوی و چهار نفر دارای مدرک دکترا هستند.

ملکوتی با بیان اینکه آغاز بررسی صلاحیت کاندیداها از مراجع چهارگانه آغاز شده، گفت: محمدابراهیم جمالی‌،‌ سیداحمد سخایی و محمد حضوری به‌عنوان رئیس و اعضای هیئت نظارت شورای نگهبان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان جهرم معرفی شدند.

وی اضافه کرد: داود ملکوتی(فرماندار)، محمدابرهیم رنجبر (رئیس ثبت‌احوال)، غلامحسین رحیمی(نماینده شورای اسلامی شهرستان) همچنین جواد رحمانیان، عبدالرحیم زارعیان، محمدحسین مدبر، جلال واقفی، نادر افسر، بهنام بهروزنام، احمد راستی و محمدکریم عبدالهی به عنوان معتمدین هیئت اجرایی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان جهرم انتخاب شدند.

فرماندار شهرستان جهرم ابراز داشت: جمال پارسا، احسان کرمی، اسماعیل نیک‌فر، مهدی مصلی‌نژاد و فائزه امیرسلطانی نیز به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیئت اجرایی شهرستان جهرم در این دوره تعیین شدند.

12 اسفند نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی درسراسر کشور برگزار می شود.

جهرم در 185 کیلومتری شیراز قرار دارد.