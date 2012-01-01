1700 پرونده قاچاق کالا در تعزیرات حکومتی مازندران مختومه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عباسی افزود: از ابتدای سال تاکنون، هزار و 642 فقره پرونده کالای قاچاق به شعب تعزیرات حکومتی ارسال که از این تعداد با توجه به مانده قبلی، هزارو 714 فقره آن مختومه و با توجه به اینکه صلاحیت تعزیرات حکومتی رسیدگی فوری بدون اطاله دادرسی بوده بیش از 100 درصد این پرونده ها با تلاش همکاران مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: متخلفان به پرداخت یک میلیارد و 656 میلیون و 443 هزار و 180 ریال جزای نقدی و ضبط کالای مکشوفه محکوم شدند.

عباسی در تشریح این تعداد پرونده ها گفت: قاچاق دخانیات987 فقره، آرایشی و بهداشتی 49 فقره ،عرضه خارج از شبکه سوخت 574 فقره، موبایل 10فقره گمرگی چهار فقره، چای 15 فقره و کامپیو تر، لامپ و تجهزیرات پزشکی قاچاق هر کدام یک فقره بوده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: اداره کل تعزیرات حکومتی مازندران با عنایت به فرامین مقام معظم رهبری در سال جها د اقتصادی، مقابله با کالای قاچاق را در راس امور خود قرار داده است.

وی افزود: در این راستا این اداره کل شعب تخصصی ویژه ای را برای رسیدگی به پرونده های قاچاق که از کادر مجرب، متخصص، توانمند و آموزش دیده برخوردار بوده در سطح استان در نظر گرفته است.

این مقام قضایی تعزیرات حکومتی مازندران افزود: از جمله آثار مخرب عرضه کالای قاچاق را می توان خطرات جدی برای سلامت مردم، ضربه به اقتصاد جامعه و خانواده، بیکاری، ضربه به فرهنگ اصیل اسلامی عنوان کرد.

وی افزود: تعزیرات حکومتی مازندران به عنوان نهادی حکومتی و قانونمند در امر پیشگیری و مبارزه با تخلف اقتصادی با کسانی که به حقوق مصرف کنندگان تجاوز کنند به شدت بر خورد می کند و تاکنون در این امر موفقیت نسبی داشته است.

عباسی گفت: تعزیرات حکومتی بدون اغماض با متخلفان کالای قاچاق برخورد می کند و درصدد هستیم با نظارت مستمر و دقیق زمینه وقوع جرم کاهش پیدا کند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران در خصوص چگونکی نظارت مستمر تصریح کرد: با اجرای گشتهای مشترک سیار و نظارت دقیقتر بر عملکرد اصناف، شرکت های دولتی و غیر دولتی و صنایع از میزان تخلف کاسته و زمینه رونق تولیدات داخلی فراهم خواهد شد.