سهم 40درصدی علوم پزشکی در تولید علم/ رونمایی از 6دارو

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مصطفی قانعی روز یکشنبه در حاشیه نشست معرفی برگزیدگان جشنواره رازی افزود: داروی "سالمترول" (Salmeterole) با کاربرد در درمان آسم، داروی "ریلوزول" (Riluzole) با کاربرد در درمان ALS، داروی "لیتروزول" (Letrozol) که با مهار "آروماتاز" برای درمان سرطان پستان کاربرد دارد و داروی "زولدرونیک اسید" (Zoledronic acid) با کاربرد در پیشگیری از استئوپروز و پوکی استخوان در این جشنواره رونمایی می شوند.

وی افزود: تولید داخلی این داروها هم از جهت فناوری بالا و هم از نظر تاثیر در کاهش قیمت‌ دارو اهمیت دارد. به طور نمونه قیمت یکی از این داروها 30 درصد قیمت مشابه خارجی است، در حالی که اثربخشی آن بالاتر از نمونه خارجی است.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به هزینه تولید داخلی داروها گفت: تولید داخلی داروها در مجموع کمتر از 20 میلیارد تومان هزینه داشته در حالی که صرفه جویی ارزی حاصل از آنها بیش از 60 میلیارد تومان در سال است.

وی درباره برنامه وزارت بهداشت جهت خودکفایی در تولید واکسن گفت: تلاش داریم تا در زمینه بیماری‌های واگیردار تا دو سال آینده وابستگی کشور به واکسن‌های وارداتی را قطع کنیم. در این راستا سال آینده برخی اقلام ایرانی واکسن‌های بیماری‌های واگیردار مثل آنفلوانزا به بازار عرضه می‌شود.

قانعی اضافه کرد: واکسن بیماری‌های غیرواگیر هنوز در دنیا هم در مرحله تحقیقات است و پیش‌بینی می‌شود تا 10 سال آینده به مرحله کاربردی برسد که ما هم تلاش داریم از همین الان با اجرای طرح‌های تحقیقاتی به این حوزه وارد شویم.

وی با اشاره به تناسب بودجه و تولید علم در علوم پزشکی اظهار داشت: بخش سلامت تنها 10 درصد از بودجه فصل پژوهش را در اختیار دارد اما 30 درصد تولید علم کشور را در سال گذشته برعهده داشت که این سهم اکنون به 40 درصد افزایش یافته است. در واقع بودجه پژوهش رشد نکرده ولی بهره‌وری افزایش داشته است.

معاون وزیر بهداشت درباره بودجه پژوهشی سال آینده وزارت بهداشت گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی باید تا پایان برنامه به 3 درصد افزایش یابد و مجلس موظف است افزایش اعتبارات این بخش در بودجه‌های سنواتی را پایش کند که درخواست جدی ما این است که سهم هر بخش از بودجه بر اساس نقش و سهمی که در پژوهش و تولید علم کشور دارد، تعیین شود.

وی ویژگی قابل توجه تحقیقات حوزه سلامت را ماندگاری نخبگان در این بخش برشمرد و گفت: بیش از 95 درصد برترین های نخبه پزشکی در وزارت بهداشت می مانند و این نشان می‌دهد گریز نخبگان از بخش سلامت به طور محسوسی کمتر از سایر بخش‌هاست.

قانعی همچنین با اشاره به برگزیدگان هفدهمین جشنواره رازی گفت: از میان 825 نفر که در این دوره شرکت کردند 44 نفر برگزیده شدند که از این تعداد 9 نفر استاد، 15 دانشیار، 4 استادیار، 8 محقق جوان و 8 دانشجو هستند و 10 محقق زن و 34 محقق مرد بودند.