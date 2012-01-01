استفاده از ظرفیت هنر برای ترویج اعتکاف

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در دیدار مسئولان برگزاری اولین همایش ملی فرهنگی هنری معتکف، ضمن قدردانی از تلاش دست اندرکاران برگزاری این همایش فرهنگی وهنری ، آن را حرکتی ارزشمند در راستای ترویج سنت حسنه اعتکاف دانست و اظهار کرد: سنت اعتکاف دارای آثار و برکات فراوانی است که باید به خوبی برای مردم تبیین شود.



وی نورانی شدن جامعه و تهذیب نفس را از مهم ترین آثار و دستاوردهای معنوی اعتکاف برشمرد و تصریح کرد: اعتکاف روح معنویت را در جامعه دمیده و با احیای ارزش‌های معنوی، موجب تقویت و عمیق تر شدن باورهای اعتقادی و دینی خواهد شد.



استاندار قم با تاکید بر لزوم فراهم شدن زمینه ها و بستر استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت ارزشمند اعتکاف در جامعه به ویژه نسل‌های جوان بیان داشت: در شرایطی که دشمن تمام ترفندها و توطئه های خود را بر روی تهاجم فرهنگی ، زدودن ارزش های اخلاقی دینی و ترویج مفاسد متمرکز کرده است توجه دادن جامعه به اعتکاف می تواند خنثی کننده تمام این توطئه ها و تحرکات ضد فرهنگی دشمن باشد.



حجت الاسلام موسی پور به رونق مجالس فرهنگی مذهبی به ویژه اعتکاف در کشور اشاره کرد و افزود: احیای مجدد ارزش‌ها و سنت‌های دینی و مذهبی که از برکات ارزشمند انقلاب اسلامی است باعث شده تا هر سال شاهد برگزاری هر چه باشکوه تر مجالس و برنامه های فرهنگی مذهبی در سطح مساجد و کانون های دینی باشیم.



وی با اشاره به لزوم بهره مندی از همه ظرفیت های موجود در جهت ترویج و همگانی کردن سنت اعتکاف، از ابزار هنر به عنوان یکی از ابزارهای مهم در این زمینه یاد کرد و افزود: هنر می‌تواند این حرکت عظیم فرهنگی را تاثیر گذار و ماندگارتر کند.



استاندار قم با اشاره به برگزاری اولین همایش سراسری فرهنگی هنری معتکف در قم گفت: برگزاری چنین همایشی در قم به عنوان قطب فرهنگی معنوی کشور اقدامی مفید و گامی ارزنده در جهت نشر وترویج فرهنگ اعتکاف بوده و جای تشکر و قدردانی دارد.



حجت الاسلام موسی پور با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های فرهنگی هنری قم برای رشد و بالندگی معنوی بیشتر این برنامه دینی، ابراز امیدواری کرد که آثار و برکات معنوی آن برای کل کشور و استان قم نمود و تجلی داشته باشد.



وی افزود: برگزاری نمایشگاهی از آثار فاخر فرهنگی هنری مرتبط با اعتکاف در حاشیه این همایش می تواند بر جذابیت و غنای این برنامه بیفزاید.



در ابتدای این دیدار حجت الاسلام تکیه‌ای مسؤل شورای سیاست گذاری اولین همایش سراسری فرهنگی هنری معتکف و مجاهدی دبیر این شورا گزارشی از روند برگزاری این همایش ارائه کردند.

