به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین غلامی عصر یکشنبه در جمع دانشگاهیان واحد علی آباد کتول با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی و بحران در طول تاریخ انقلاب اسلامی، از فتنه سال 88 به عنوان خطرناکترین نوع فتنه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یاد کرد.

وی افزود: همدستی عده ای از درون نظام با قدرتهای شیطانی علاوه بر طولانی شدن این فتنه برای مدت هشت ماه، تردید مردم در شناخت دشمن را نیز به همراه داشت که خوشبختانه با یکپارچگی ملت ایران خنثی شد.

غلامی با بیان این مطلب که مدیریت هوشمندانه مقام معظم رهبری در فتنه 88 ، عامل اصلی وحدت و انسجام ملت ایران بوده است، تحلیل درست حوادث بعد از انتخابات همگام با بصیرت افزایی مردم از سوی رهبر انقلاب اسلامی موجب تبدیل این حماسه به یوم الله در تاریخ انقلاب اسلامی دانست.

وی عنوان کرد: نظام با حماسه نهم دی بیمه شد.



در حاشیه این مراسم نمایشگاه عکس با موضوع حماسه نهم دی بر پا شد که مورد استقبال تمام دانشگاهیان قرار گرفت.