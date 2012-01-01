حضور گسترده بانوان در انتخابات فتنه دشمنان را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سهیلا نصر صادقی ظهر یکشنبه در جلسه مشاوران بانوان فرمانداران استان کردستان اظهار داشت: هریک از بانوان جامعه باید سفیری برای ترغیب حضور پر شور اقشار مختلف مردم در انتخابات باشند و در امر تبلیغ برای هرچه باشکوه تر برگزاری انتخابات تلاش کنند.

وی افزود: باید با حضور در انتخابات و با انتخاب افراد اصلح برای پیشرفت هرچه بیشتر استان کردستان و دیگر نقاط کشور گام برداشت و سرنوشت استان و کشور را با انتخابی اصلح و شایسته به نحو احسن رقم زد.

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان در ادامه یادآور شد: با توجه به تقارن دهه فجر و ماه محرم باید برنامه های سال جاری به شیوه ای متناسب با فضای کشور و با تنوع بیشتر برنامه ریزی شود.

نصر صادقی بیان کرد: بانوان استان کردستان در همه زمینه ها و عرصه ها حضوری پر شور و چشمگیر داشته اند و انتظار می رود با حضور پررنگ در انتخابات و مراسم های گرامیداشت دهه فجر خاطره روزهای مقاومت و ایثار همچنان زنده نگه داشته شود.

وی ادامه داد: باید با برپای مراسم باشکوه دهه فجر و انتخابات هم چون گذشته پرچمدار عزت و سربلندی بانوان ایران اسلامی در جهان باشیم.

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان با اشاره به رسالت بانوان در استحکام پایه های انقلاب اسلامی گفت: فراهم سازی زمینه مشارکت و حضور زنان کل جامعه در مراسم دهه فجر و انتخابات بیان کننده نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم این نقش آفرینی در تمامی صحنه هاست.

نصر صادقی در ادامه از اجرای طرح ملی رحمت خبر داد و افزود: این طرح ویژه بانوان خانه دار است که به صورت دوره ای در راستای ارتقای سطح علمی، فرهنگی و دینی بانوان در استان کردستان برگزار می شود.

وی یادآور شد: کتاب خانواده های موفق، کارکردهای زن در خانه و خانواده، کانون مهرورزی، عطر عفاف، آموزش های امداد و نجات، توسعه آگاهی های دینی، فرهنگی و اجتماعی زنان در پایبندی به ارزشها و ایجاد مصونیت در برابر القای شبهات دینی از جمله منابع و محتوای آموزشی این طرح هستند.

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان بیان کرد: انتظار می رود که با برنامه ریزی مناسب و اجرا به شکل مناسب بتوانیم نقش آفرینی بانوان این استان را چه در عرصه انتخابات و چه در زمینه برنامه های دهه فجر با اقتدار نشان دهیم.