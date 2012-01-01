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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۲۳

نصر صادقی:

حضور گسترده بانوان در انتخابات فتنه دشمنان را خنثی می کند

حضور گسترده بانوان در انتخابات فتنه دشمنان را خنثی می کند

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان گفت: حضور گسترده بانوان در انتخابات مجلس شورای اسلامی، فتنه دشمنان اسلام را خنثی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سهیلا نصر صادقی ظهر یکشنبه در جلسه مشاوران بانوان فرمانداران استان کردستان اظهار داشت: هریک از بانوان جامعه باید سفیری برای ترغیب حضور پر شور اقشار مختلف مردم در انتخابات باشند و در امر تبلیغ برای هرچه باشکوه تر برگزاری انتخابات تلاش کنند.

وی افزود: باید با حضور در انتخابات و با انتخاب افراد اصلح برای پیشرفت هرچه بیشتر استان کردستان و دیگر نقاط کشور گام برداشت و سرنوشت استان و کشور را با انتخابی اصلح و شایسته به نحو احسن رقم زد.

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان در ادامه یادآور شد: با توجه به تقارن دهه فجر و ماه محرم باید برنامه های سال جاری به شیوه ای متناسب با فضای کشور و با تنوع بیشتر برنامه ریزی شود.

نصر صادقی بیان کرد: بانوان استان کردستان در همه زمینه ها و عرصه ها حضوری پر شور و چشمگیر داشته اند و انتظار می رود با حضور پررنگ در انتخابات و مراسم های گرامیداشت دهه فجر خاطره روزهای مقاومت و ایثار همچنان زنده نگه داشته شود.

وی ادامه داد: باید با برپای مراسم باشکوه دهه فجر و انتخابات هم چون گذشته پرچمدار عزت و سربلندی بانوان ایران اسلامی در جهان باشیم.

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان با اشاره به رسالت بانوان در استحکام پایه های انقلاب اسلامی گفت: فراهم سازی زمینه مشارکت و حضور زنان کل جامعه در مراسم دهه فجر و انتخابات بیان کننده نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم این نقش آفرینی در تمامی صحنه هاست.

نصر صادقی در ادامه از اجرای طرح ملی رحمت خبر داد و افزود: این طرح ویژه بانوان خانه دار است که به صورت دوره ای در راستای ارتقای سطح علمی، فرهنگی و دینی بانوان در استان کردستان برگزار می شود.

وی یادآور شد: کتاب خانواده های موفق، کارکردهای زن در خانه و خانواده، کانون مهرورزی، عطر عفاف، آموزش های امداد و نجات، توسعه آگاهی های دینی، فرهنگی و اجتماعی زنان در پایبندی به ارزشها و ایجاد مصونیت در برابر القای شبهات دینی از جمله منابع و محتوای آموزشی این طرح هستند.

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان بیان کرد: انتظار می رود که با برنامه ریزی مناسب و اجرا به شکل مناسب بتوانیم نقش آفرینی بانوان این استان را چه در عرصه انتخابات و چه در زمینه برنامه های دهه فجر با اقتدار نشان دهیم.

کد مطلب 1498538

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